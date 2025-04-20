الجيزة تحذر المواطنين: تأكدوا من صلاحية الرنجة والفسيخ قبل تناولها

شنت مديرية تموين الجيزة عدة حملات على محلات وأسواق الأسماك المملحة وأسفرت الحملات عن تحرير عدد ٧٩ محضرا للمحال المخالفة وتم ضبط كمية من الفسيخ والرنجة مقدارها ١٣١٢ كيلو جراما ما بين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستقبال أعياد شم النسيم.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات للتعامل مع كافة المخالفات التموينية وتمشيط الأسواق والمحال من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على سلامة المواطنين

مدير مديرية تموين الجيزة: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى خلال أعياد شم النسيم

بلاسـي: تهدف الحملات في المقام الأول إلى ضبط الأسماك المملحةغير المطابقة للمواصفات

وأوضح السيد بلاسـي مدير مديرية تموين الجيزة أن الحملات التي تقوم بها المديرية تهدف في المقام الأول إلى ضبط الأسماك المملحة غير المطابقة للمواصفات والتي تشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين كما أن المديرية شكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى خلال أعياد شم النسيم .

الجيزة تناشد المواطنين : التأكد من صلاحية الأسماك المملحة" الرنجه والفسيخ " التعامل مع المحال الموثوق

وفي هذا الإطار تناشد مديرية تموين الجيزة جمهور المستهلكين بعدم التعامل مع الأسماك المعروضة بالأسواق العشوائية أو الباعة الجائلين والتعامل مع المحال الموثوق منها والتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والمدخنة بكافة أنواعها وعلى رأسها الرنجة والتأكد من عدم وجود رائحة غير طبيعية للفسيخ حفاظا على سلامة المواطنين .