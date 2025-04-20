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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يقتنص فوزًا ثمينًا من أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

فيديريكو فالفيردي
فيديريكو فالفيردي
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حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم  ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

مجريات اللقاء

شهد الشوط الأول أداءً متكافئًا بين الفريقين، حيث غابت الفرص الحقيقية عن المرمى رغم محاولات ريال مدريد للسيطرة على وسط الملعب، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

هدف ريال مدريد في شباك أتلتيك بلباو

انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3) ليخطف هدف الفوز عن طريق لاعبه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، الذي استغل كرة مرتدة وسددها بقوة في شباك أتلتيك بلباو، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

أهمية الانتصار

بهذا الفوز، واصل ريال مدريد مطاردة الصدارة، رافعًا رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع، مما يقلل من حظوظه في المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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