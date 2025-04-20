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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

التنمية المحلية تكشف عن استعدادات موسعة لتأمين احتفالات شم النسيم

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
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أعلن  الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات التي تستهدف تأمين المرافق العامة، وضبط الأسواق وتحسين الخدمات الصحية والمرافق الحيوية، في إطار حرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومناسبة خلال احتفالات شم النسيم.

أكد قاسم، أن الوزارة أولت اهتمامًا بالغًا بمراجعة تراخيص المراسي والتأكد من سلامتها الإنشائية، مع تعزيز جاهزية المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية لاستيعاب أي حالات طارئة، كما شددت الوزارة على ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية مع تأمين فرق إنقاذ في المدن الساحلية.

 استعدادات موسعة لتأمين احتفالات شم النسيم

أوضح "قاسم" أن مديريات التموين كثّفت حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان جودة المنتجات المعروضة ومنع أي مخالفات، فيما تم فتح الحدائق العامة وإجراء تحسينات على شبكات الإنارة في الطرق المؤدية إلى الكنائس والمرافق الحيوية.

وأضاف أنه في إطار الاستعدادات التنظيمية، شددت الجهات المعنية على ضرورة رفع كفاءة النظافة العامة في الميادين والشوارع مع استمرار حملات إزالة المخلفات والتراكمات المحيطة بالكنائس، كما تم التنسيق مع إدارات المرور لضمان انسيابية حركة المركبات وتفادي التكدسات المرورية خلال الاحتفالات.

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