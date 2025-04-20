أتالانتا يفاجئ ميلان بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

حقق فريق أتالانتا فوزًا ثمينًا على مضيفه ميلان بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي، على أرضية ملعب "سان سيرو".

شهد الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادلا السيطرة على وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

هدف المباراة الوحيد

في الشوط الثاني، تمكن البرازيلي إيديرسون من تسجيل هدف الانتصار لصالح أتالانتا في الدقيقة 62، بعد تمريرة مميزة من زميله راوول بيلانوفا، حيث استغل إيديرسون خطأ دفاعيًا من ميلان وأسكن الكرة الشباك بلمسة رائعة.

وضعية الفريقين

بهذا الفوز، عزز أتالانتا موقعه في المربع الذهبي للدوري الإيطالي، بينما تلقى ميلان ضربة قوية في صراعه على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث كان الفريق بحاجة ماسة للنقاط لمواصلة الضغط على الفرق المتقدمة.