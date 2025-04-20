رئيس "الإسعاف" يكرم أبطال واقعة رد أمانات مالية بـ 6.5 مليون جنيه بالمنيا

استقبل الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بمكتبه بمقر رئاسة الهيئة، كلًا من المسعف أبو الحسن عبد الحميد وفني القيادة نبيل محمود، تقديرًا لموقفهما البطولي في رد أمانات مالية ومصوغات ذهبية تخطت قيمتها ستة ملايين ونصف المليون جنيه، وذلك عقب مباشرتهما لحادث بمحافظة المنيا.

وأكد الدكتور عمرو رشيد في بداية اللقاء أن ما فعله الزميلان يجسد أسمى معاني الأمانة والضمير المهني، ويعكس المبادئ التي تأسست عليها منظومة الإسعاف المصري، ليس فقط في الحفاظ على أرواح المصريين، بل أيضًا على ممتلكاتهم. وأضاف أن تصرفهما يُعد نموذجًا يحتذى به ويعبر عن الروح الحقيقية لرجال الإسعاف.

تكريم مستحق ومكافأة تشجيعية

استمع الدكتور عمرو رشيد خلال اللقاء إلى تفاصيل الواقعة من الزميلين منذ لحظة تلقي البلاغ، مرورًا بعملية إنقاذ المصاب المحاصر داخل السيارة، ثم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتهاءً بواقعة تسليم الأمانات.

وفي لفتة تقديرية، قام الدكتور رشيد بتقليد الزميلين درع هيئة الإسعاف المصرية، موجّهًا بصرف مكافأة مالية لهما تكريمًا لنزاهتهما. وقد حضر مراسم التكريم الدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور محمد عناني، مدير عام إقليم شمال الصعيد.

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