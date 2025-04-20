ضبط وإعدام 50 كيلو فسيخ ورنجة فاسدين في دمياط .. صور

تمكنت مديرية التموين في دمياط بالتنسيق مع مديرية الصحة في دمياط من ضبط كميات من الأسماك المملحة ومواد غذائية مجهولة المصدر متنوعة خلال حملة جاءت تزامنًا مع أعياد الربيع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين، قامت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ، بشن حملة جاءت تزامنًا مع أعياد الربيع استهدفت الأسواق الشعبية والمحال التجارية ومنافذ بيع الأغذية بسوق السمك وشارع الشرباصى بمدينة دمياط .



ضبط 50 كيلو رنجة وفسيخ في دمياط

وأسفرت الحملة عن ضبط واعدام ٥٠ كجم من الأسماك المملحة و ٥٠ كجم من بواقع الاجبان ومجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية .

أجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط سلسلة من الإجراءات الميدانية والمتابعات لضمان جاهزية المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً مع استعداد المحافظة لاستقبال لشم النسيم، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والإدارات المعينة المختصة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وتفقدت المهندسة شيماء الصديق الفواصل بين الشواطئ المجانية و التابعة للكافيتريات، مع وضع لافتات إرشادية واضحة لتجنب الازدحام، ووجهت بتكثيف فرق النظافة اليومية.

وتابعت اليوم الانتهاء من تنفيذ ملاعب مجانية منها كرة القدم الشاطئية و ملعب الكرة الطائرة لتوفير الاستمتاع والترفيه المصطافين وجاري استكمال تنفيذ ملاعب أخري بباقي الشواطيء.

كما توجه أصحاب الكافيتريات بالشكر لمحافظ دمياط ونائب المحافظ، على جهودهم المبذولة لتنظيم تلك المنظومة، كما أعلب بعض أصحاب الكافتريات عن تخفيضات خلال شم النسيم، أن تكون الشمسية والترابيزة و٣ كراسي ب١٥٠ جنبه بدلاً من ٢٠٠ جنيه مع تخصيص أماكن مجانية للجمعيات الخيرية.

كما وجهت بإزالة القواقع من الشواطئ حماية المواطنين من الإصابات، وتثبيت العارضات، كما وجهت باستخدام معدات مثل "الجْرَاف طويل الذراع" لتقليل الجهد على عمال النظافة.