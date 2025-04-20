صور.. السكرتير المساعد يتفقد أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري المشاة بمزلقان الجيزة

كلف محافظ الجيزة محمد مرعي السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة وإعادة تشغيل كوبري المشاة بمزلقان الجيزة المجاور لمحطة قطار الجيزة .

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقاً من توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرفع الكفاءة للمرافق العامة خاصة تلك التي تخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين بشكل يومي.

أعمال التشغيل



تفقد السكرتير المساعد اعمال التشغيل نظراً للأهمية الكبيرة التي يمثلها كوبري المشاة في تسهيل حركة تنقل المواطنين في حرم آمن وذلك للتأكد من كفاءة الأعمال المنفذة ومعايير الجودة والسلامة .

اكد السكرتير المساعد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيراً بالمشروعات التي تسهم في تيسير حركة المواطنين وخاصة في المناطق الحيوية مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق السكرتير المساعد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وايمن خليل رئيس مدينة الجيزة و واشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة .