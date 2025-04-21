مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» لقرائها الكرام دليلًا شاملًا لأبرز مباريات اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، التي تقام على مختلف الملاعب العالمية والعربية، سواء في البطولات الأوروبية الكبرى أو البطولات المحلية.

وتشهد أجندة اليوم مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والإيطالي، إلى جانب صدامات قوية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تتواصل الإثارة في الأمتار الأخيرة من الموسم.

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 33

توتنهام هوتسبير × نوتينجهام فورست

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 1



الدوري الإسباني – الجولة 32

جيرونا × ريال بيتيس

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 3



الدوري الإيطالي – الجولة 33

جنوى × لاتسيو

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر AD Sports Premium 1



بارما × يوفنتوس

الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة عبر AD Sports Premium 1



دوري روشن السعودي – الجولة 29

الهلال × الشباب

الساعة 5:55 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC1 HD



الاتحاد × الاتفاق

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC EXTRA 1 HD

