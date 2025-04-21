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الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم
موعد مباريات اليوم
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تقدم «البوابة نيوز» لقرائها الكرام دليلًا شاملًا لأبرز مباريات اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، التي تقام على مختلف الملاعب العالمية والعربية، سواء في البطولات الأوروبية الكبرى أو البطولات المحلية.

وتشهد أجندة اليوم مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والإيطالي، إلى جانب صدامات قوية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تتواصل الإثارة في الأمتار الأخيرة من الموسم.

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 33

توتنهام هوتسبير × نوتينجهام فورست
الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر  beIN Sports HD 1
 

الدوري الإسباني – الجولة 32

جيرونا × ريال بيتيس
الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 3
 

الدوري الإيطالي – الجولة 33

جنوى × لاتسيو
الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر  AD Sports Premium 1
 

بارما × يوفنتوس
الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة عبر  AD Sports Premium 1
 

دوري روشن السعودي – الجولة 29

الهلال × الشباب
الساعة 5:55 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC1 HD
 

الاتحاد × الاتفاق
الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC EXTRA 1 HD
 

مواعيد مباريات اليوم الأثنين الدوري الإنجليزي الممتاز دوري روشن السعودي القنوات الناقلة الدورى الإيطالى