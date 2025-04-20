أفضل وصفات للقضاء على النمل والصراصير في منزلك

تغد الصراصير من الحشرات المزعجة التي يعاني منها ربات المنزل في المنازل المعيشة، كما أنها تتكاثر بسرعة مما يؤدي إلي لزيادة أعدادهم.

سبع طرق للتخلص من الصراصير بطرق طبيعية وآمنة



1- تنظيف منزلك بدقة:



يعد تنظيف المنزل، شىء ضروري جدا، حيث تنجذب الصراصير إلى الأوساخ والقذارة، فتبحث دائمًا عن مصادر جديدة للطعام، وأسهل طريقة لإبعادها عن منزلك هي الحفاظ عليه نظيفًا لذا تأكد من القيام بما يلي:

قومي بغسل الأطباق وضعيها بعيدًا بعد الوجبات، وتنظيف الانسكابات على الفور، وإخراج القمامة قبل الذهاب إلى الفراش وإزالة الشحوم من أعلى الموقد ووضع الطعام في حاويات.



2.المصيدة



إحدى الطرق الفعالة للقضاء على الصراصير هي نوع المصيدة، حيث يستخدم الجهاز رائحة أو طُعم آخر لجذب الصراصير وعندما يتحققون من الطعم، تعلق الصراصير في مادة لزجة، وتحبس بشكل فعال في الداخل، لذلك يجب فحص المصائد بشكل دوري.



3- الطعم:



من الطرق الشائعة الأخرى للتخلص من الصراصير استخدام الطعم التي يتم شراؤها من المتجر، حيث إن الطُعم الكيميائية تخفي المبيدات الحشرية، وعندما تبتلع الصراصير المبيدات الحشرية وتعود إلى أعشاشها تموت، لذا ضع الطعم الكيماوية بالقرب من صناديق القمامة وتحت الأحواض والخزائن في المطابخ والحمامات.



4- مركزات سائلة



منتج آخر متوفر في المتاجر هو سائل مركّز مصمم لردع الصراصير وبمجرد تخفيفه بالماء، يمكن رش السائل في الشقوق والأماكن الأخرى التي تحب الصراصير الاختباء فيها، ويمكنك أيضًا مسح الأرضية بالمحلول.



5- حمض البوريك:



حمض البوريك هو أحد أفضل العلاجات المنزلية للصراصير، لذا اخلطي كميات متساوية منه بالدقيق والسكر لعمل عجينة، ثم ضعي كرات من العجين حول المنزل حيث يمكن للصراصير أن تتغذى عليها وسيجذب الدقيق والسكر الصراصير بينما يقتلها حمض البوريك.

وما عليكي سوى وضع العجين في المكان الموجود به الحشرات أو أسفل الثلاجة والموقد وظهر الخزانات والأدراج.



6- صودا الخبز:



واحدة من أكثر المنتجات متعددة الوظائف التي تم إنشاؤها على الإطلاق، لذا فليس من المستغرب أن تتمتع أيضًا بالقدرة على التخلص من الصراصير، وتعد أفضل طريقة هي خلط الصودا ببعض السكر أولًا، وستخرج رائحة السكر الصراصير مما يغريهم بتناول الطعام من الخليط دون ملاحظة صودا الخبز، وبعد ذلك، فإن التفاعل مع الصودا سيؤدي إلى انفجار معدتهم.



7- النعناع البري:



يعد النعناع البري أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية لصد الصراصير، وما عليكي سوى غلي حوالي 1 لتر من الماء ثم وضع 8 ملاعق صغيرة من النعناع في الماء المغلي، واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم أطفئ النار واتركي المحلول يبرد وضعيه في زجاجة رذاذ وقومي بوضعه في جميع أنحاء المنزل.

