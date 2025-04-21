موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة

يستعد عشاق الكرة السعودية لمتابعة مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والاتفاق، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة تحمل أهمية خاصة للفريقين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

موعد المباراة ومكان إقامتها

تُقام مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل ختام الموسم، سواء لتعزيز مركزهما أو تحسين الأداء العام.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD"، التي تقدم تغطية مميزة مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويتابعه لحظة بلحظة، مما يتيح للجماهير متابعة كل تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة.

نتيجة مباراة الذهاب وأهداف الفريقين

كان الاتحاد قد حقق فوزًا كبيرًا على الاتفاق في مباراة الذهاب بنتيجة (4-0)، مما يمنحه أفضلية معنوية قبل لقاء الإياب. ويسعى العميد إلى الحفاظ على صدارته لدوري روشن.

في المقابل، يدخل الاتفاق اللقاء بطموح رد الاعتبار وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصًا وأنه قدّم مستويات مميزة في بعض مواجهاته الأخيرة، ويسعى لتأكيد تطوره