دوري روشن السعودي| موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية، مساء اليوم الإثنين، إلى ملعب "المملكة أرينا"، الذي سيحتضن مواجهة قوية بين الهلال والشباب، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

مواجهة تحمل الكثير من الندية، خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته وسعي كل فريق لتحقيق أهدافه قبل إسدال الستار.

موعد المباراة ومكان إقامتها

تنطلق مباراة الهلال ضد الشباب اليوم في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" في الرياض.

وهي مواجهة منتظرة تجمع بين اثنين من أعرق الأندية السعودية، في لقاء يحمل أهمية كبرى خاصة مع حسابات النقاط قبل نهاية الموسم.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة "SSC1 HD"، والتي توفر تغطية مميزة للدوري السعودي من خلال استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، مع متابعة دقيقة لأدق تفاصيل اللقاء.

نتيجة مباراة الذهاب ودوافع الفريقين

كان الهلال قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1)، مما يمنحه أفضلية معنوية قبل مواجهة الإياب ويسعى الهلال لمواصلة عروضه القوية والاقتراب أكثر من منافسة الاتحاد بينما يدخل الشباب اللقاء بحثًا عن رد الاعتبار وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

الهلال ينافس بقوة ويأمل في مواصلة انتصاراته لضمان منافسة الاتحاد على الصدارة، بينما يحتاج الشباب إلى تحقيق الفوز لتحسين مركزه والمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا.