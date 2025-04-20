محافظ الدقهلية يهنئ المواطنين بشم النسيم: معًا لجعل المنصورة أجمل المدن

وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رسالة تهنئة إلى أهالي وأبناء المحافظة بمناسبة عيد شم النسيم، معربًا عن خالص أمنياته بعيد سعيد وآمن للجميع.

وأكد المحافظ ثقته في وعي أبناء الدقهلية وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس حرص الجميع على أن تعود المنصورة وتظل “عروس النيل” في أبهى صورها.

منظومة متكاملة لخدمة المواطن

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد أن النظافة والمظهر الحضاري يحظيان بأولوية خاصة في جميع المراكز والمدن والقرى، بالتزامن مع استعدادات المحافظة للاحتفال بشم النسيم.

رقابة صحية لحماية المواطنين

وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، أشار المحافظ إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة التي يزداد الإقبال عليها خلال العيد.

وشدد على ضرورة التأكد من صلاحية هذه المنتجات وسلامتها الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.

استعدادات مكثفة لإستقبال الزوار

كما وجّه اللواء مرزوق بتنفيذ حملات نظافة موسعة داخل المدن وعلى الطرق المؤدية إلى المتنزهات والحدائق، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتجميل للمسطحات الخضراء وأماكن الجلوس.

وشملت الاستعدادات أيضًا التنسيق مع مديرية الأمن لتعزيز التواجد الأمني بمحيط أماكن الترفيه والتجمعات، وتكثيف الحملات المرورية لتسهيل حركة السير وضمان الأمان.

تجميل جمصة واستعداد دائم للطوارئ



أكد المحافظ متابعته الشخصية لأعمال التطوير والتجميل بشوارع وميادين مدينة جمصة، وكورنيشها وشاطئها، لاستقبال المواطنين من مختلف مدن المحافظة خلال شم النسيم.

وأشار إلى جاهزية قطاعات المرافق على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حالات طارئة، مشددًا على أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة آمنة وهادئة للاحتفال، وأن صحة وسلامة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات.