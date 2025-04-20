تجارية المنيا تؤيد حظر سيارات "البيك اب" في نقل الركاب

أعلنت الغرفة التجارية بالمنيا برئاسة المحاسب احمد راضى تأييدها الكامل لقرار محافظة المنيا بحظر استخدام السيارات النصف نقل "البيك اب" فى نقل الافراد واستخدامها فقط فى نقل البضائع وفى الاغراض المخصصة والمرخصة من أجلها وهو نقل البضائع وفقا للقانون

بيان الغرفة التجارية

أكدت الغرفة فى بيان رسمي اليوم الاحد، 20 ابريل ان القرار خطوة جريئة ومستنيرة نحو تطوير منظومة النقل بالمحافظة من خلال رؤية شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان راحة وسلامة المواطنين.. كما يعكس القرار إدراكا عميقا بضرورة التطوير من خلال مبادرة طموحة لتوفير وسائل نقل حضارية بتعاون جميع الأطراف.

أضافت الغرفة التجارية في بيانها كما ان القرار سيسهم فى تقليل الحوادث التي يتسبب فيها سيارات "البيك اب" التي تحمل أشخاصا أبرياء يسعون وراء لقمة العيش وكان اخرها الحادث الأليم الذى حدث بين سيارة "بيك اب "تقل مواطنين من العمال والأطفال مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين، على الطريق الصحراوي الغربي بجوار قرية تونا الجبل بمركز ملوى.

قرار حظر البيك آب قرار حكيم

‎وأوضحت الغرفة ان قرار محافظة المنيا قرار حكيم طال انتظاره منذ ما يقرب من 50 عاما ولذا نرى فيه خطوة هامة نحو بناء المستقبل بوسائل افضل واكثر حضارية للارتقاء بجودة الحياة وتوفير بيئة اكثر امانا واستقرارا وراحة لجميع أبناء المنيا