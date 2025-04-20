أهالي الشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط حدائق الصالحية والعاشر من رمضان وحديقة الحيوان

يحتفل الألاف من الأهالي بمحافظة الشرقية باعياد الربيع وسط اجراءات امنية مكثفة بمحيط الحداءق والمنتزهات، حيث يتوافدون على الحدائق والمتنزهات بمدينة الصالحية الجديدة وحدائق الكفراوي ونادي الرواد والنادي الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان وحديقة الحيوان والمصرية بلازا، ونادي الشرقية بالزقازيق بالإضافة إلى توافد أبناء مراكز الشرقية إلي المزارع وحدائق الفاكهة المنتشرة في مراكز بلبيس وأبو حماد ومشتول السوق وفاقوس والإبراهيمية والحسينية، حيث يصطحب الاهالي المحتفلون معهم في المتنزهات طعامهم المفضل في شم النسيم من " الرنجا والفسيخ والملوحة " بجانب بعض المقبلات "الخس والبصل والليمون" تاركين أولادهم الصغار يلهون بالبيض الملون المسلوق قبل تناوله.

فتح الحدائق العامة والمتنزهات امام المواطنين

ومن جانبه قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فتح الحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب والملاعب أمام المواطنين بالمجان وإلزام القيادات التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بالتواجد في مواقع عملهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث وتكثيف أعمال النظافة لرفع مخلفات الاحتفال ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول فضلا عن ضرورة التواجد الأمني بأماكن الاحتفال ضمانًا لاستمتاع المواطنين باليوم والحد من حالات التحرش التي قد تحدث بسبب الزحام

المسطحات الخضراء بمدينة الصالحية تستعد لاستقبال المواطنين

واكد رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن المدينة بها ما يقرب من 131 ألف متر مسطحات خضراء عبارة عن أشجار وزهور مشيرًا إلى أن المدينة تستقبل أكثر من 50 ألف مواطن من الوافدين من مراكز محافظة الشرقية المختلفة للتنزه والإحتفال بأعياد شم النسيم.

ولفت إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم مكونة من قطاعات الأمن والزراعة والكهرباء والري والصرف والعلاقات العامة للتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة وأن هناك حدائق مجهزة لإستقبال المواطنين وهى حدائق مدخل المدينة وحديقة الحزام الشمالي وحديقة النادي بالمجاورة العاشرة والتى يتمركز بها الرواد حيث يوجد بها جميع الألعاب والملاهي الخاصة بالأطفال بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.

كما تم رفع حالة الطوارئ بالمدينة منذ أيام لإستقبال أعياد شم النسيم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والزراعة والتموين والكهرباء حيث تم عمل أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج المدينة لفرض الحالة الأمنية ومنع حدوث شغب أو عنف من شأنها تعكير صفو الإحتفالات بالإضافة إلى قيام مسئولي الزراعة بإجراء عمليات الصيانة اللازمة والري وتقليم الأشجار وتجهيز الخدمات العامة من دورات مياه وغيرها، بالإضافة إلى توزيع أكياس قمامة على جميع المواطنين ليقوموا بتجميع مخلفاتهم بها عقب إنتهاء اليوم بالإضافة إلى قيام مسئولي الصحة والقطاع الخدمي بالمدينة بتقديم الخدمات العامة وإرشاد المواطنين وتوجيههم بعدم قطف الزهور أو إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء حيث تم قطع مياه الري على المسطحات حتى لا يستخدمها المواطنين فى الشرب ويتثني لهم الجلوس فى مكان أمن ونظيف .

رفع درجة الإستعداد بمديرية الصحة

ومن جانبه اكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بانه تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وتوفير مصل ضد البتيولزم بمدرية الصحه بالشرقيه كما تم شن حملات على المصانع ومنافذ البيع وتحذير وتوعية المواطنين من أعراض البيتوليزم المؤدى لشلل عضلات الصدر وفشل في التنفس عقب اكل الأسماك المملحه الغير جيده الصنع والسيئة فى التخزين.

نشر سيارات الاسعاف بمحيط الحدائق والمتنزهات

واعلن الدكتور احمد الشيخ مدير إسعاف الشرقية، أنه تم نشر العشرات من سيارات الإسعاف على الطرق العامة والسريعة وذلك تحسبا لوقوع حوادث خلال الرحلات وأمام الحدائق العامة والمتنزهات علما بأن السيارات مزودة بأطقم مدربة على التعامل مع الأزمات.