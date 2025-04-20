فرحة عارمة بين مسيحيي سهل نينوى بوصول شعلة النور المقدس

شهدت مناطق سهل نينوى، صباح اليوم الأحد، أجواء احتفالية مهيبة بمناسبة وصول شعلة النور المقدس، التي تم جلبها من الأردن بمبادرة من ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، برئاسة الدكتور رامي جوزيف أغاجان. وقد غمرت الفرحة قرى وبلدات المسيحيين في المحافظة، وسط مشاهد روحانية مميزة.

أجواء من الفرح والتراتيل الدينية

استقبلت العائلات المسيحية في سهل نينوى الشعلة المقدسة وسط أجواء مفعمة بالفرح والابتهاج، حيث رُفعت التهاليل والتراتيل الدينية، وشاركت فرق الكشافة والموسيقى في المسيرات التي جابت الشوارع. كما أُضيئت الشموع في الكنائس والساحات العامة، في مشهد يعكس عمق الإيمان وبهجة القيامة بين الأهالي.

كلمة شكر ودعوة للأمل والسلام

وخلال المراسم التي أقيمت في بلدة برطلة، عبّر كهنة الكنيسة عن امتنانهم لمعالي رئيس الديوان الدكتور رامي أغاجان، مشيدين بمبادرته للسنة الثانية على التوالي، والتي تعكس حرصه على إحياء هذه الرمزية الدينية في قلوب المؤمنين. وأكدوا أن وصول النور المقدس إلى نينوى يعزز من قيم السلام والتآخي ويعيد البهجة إلى القلوب بعد سنوات من المعاناة.

الصلوات والقداديس تبارك المناسبة

تزامناً مع وصول الشعلة، أُقيمت الصلوات والقداديس الاحتفالية في عدد من كنائس نينوى، حيث احتشد المئات من المؤمنين للمشاركة في هذه المناسبة الروحية العظيمة. وقد تم توزيع النور المقدس على الحضور، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللحظة التي تحمل رمزية عميقة في إحياء الإيمان والرجاء.

مبادرة تعزز الوحدة الوطنية

يُذكر أن هذه المبادرة تتم بدعم حكومي وتؤكد على تلاحم أبناء العراق في المناسبات الدينية والوطنية، وتعكس صورة الوحدة والتعايش بين مكونات المجتمع العراقي.