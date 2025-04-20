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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيقاف مباراة سانت إيتيان ضد ليون مؤقتًا بعد إصابة مساعد الحكم

اصابة الحكم المساعد
اصابة الحكم المساعد
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توقفت مباراة سانت إيتيان ضد ضيفه ليون، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي "ليج 1"، على أرضية ملعب جيوفروى جيشار، بسبب حادثة غير رياضية.

إصابة الحكم 

في الدقيقة 44 من المباراة، تعرض مساعد الحكم لإصابة في رأسه جراء رمي جماهير سانت إيتيان للمقذوفات من المدرجات، مما اضطر حكم المباراة فرانسوا ليتكسييه إلى إيقاف اللقاء بشكل فوري. ونتيجة لهذه الحادثة، تم إرسال اللاعبين والجهاز الفني إلى غرف تبديل الملابس، في انتظار القرار بشأن استئناف المباراة.

وبعد توقف المباراة، أعلن مندوب المباراة أن قرارًا بشأن مصير اللقاء سيتم اتخاذه خلال 45 دقيقة، مما يترقب الجماهير والجميع في الوسط الرياضي معرفة ما إذا كانت المباراة ستستكمل أم سيتم إلغاؤها.

استنكار 

الحادثة أثارت استنكارًا واسعًا، وأشعلت النقاش حول سلوك الجماهير وأثره على سير المباريات. يذكر أن الدوري الفرنسي سبق أن شهد حالات مشابهة بسبب تصرفات غير رياضية من بعض الجماهير، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والحكام.

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