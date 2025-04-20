ملاعب مجانية وشواطئ عامة في رأس البر في شم النسيم بدمياط

أجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط سلسلة من الإجراءات الميدانية والمتابعات لضمان جاهزية المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً مع استعداد المحافظة لاستقبال لشم النسيم، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والإدارات المعينة المختصة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

ملاعب مجانية للأهالي في دمياط

وتفقدت المهندسة شيماء الصديق الفواصل بين الشواطئ المجانية و التابعة للكافيتريات، مع وضع لافتات إرشادية واضحة لتجنب الازدحام، ووجهت بتكثيف فرق النظافة اليومية.

وتابعت اليوم الانتهاء من تنفيذ ملاعب مجانية منها كرة القدم الشاطئية و ملعب الكرة الطائرة لتوفير الاستمتاع والترفيه المصطافين وجاري استكمال تنفيذ ملاعب أخري بباقي الشواطيء.

شكر من اصحاب الكافيهات لمحافظ دمياط

كما توجه أصحاب الكافيتريات بالشكر لمحافظ دمياط ونائب المحافظ، على جهودهم المبذولة لتنظيم تلك المنظومة، كما أعلب بعض أصحاب الكافتريات عن تخفيضات خلال شم النسيم، أن تكون الشمسية والترابيزة و٣ كراسي ب١٥٠ جنبه بدلاً من ٢٠٠ جنيه مع تخصيص أماكن مجانية للجمعيات الخيرية.

كما وجهت بإزالة القواقع من الشواطئ حماية المواطنين من الإصابات، وتثبيت العارضات، كما وجهت باستخدام معدات مثل "الجْرَاف طويل الذراع" لتقليل الجهد على عمال النظافة.

وتفقدت نقاط الإسعاف والتدابير الوقائية لإنقاذ الأطفال، مع التأكيد على توفير بيئة آمنة ومريحة، كما وجهت الوحدة المحلية بإزالة فورية لتجمعات نواتج الهدم ببعض الطرق القريبة من الشواطئ للحفاظ على سلامة المواطنين والمظهر الحضارى للمدينة، وأيضًا تخصيص دورات مياه مجانية لرواد الشاطئ ،وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالتوسع فى إقامة ملاعب بالشواطئ المختلفة ومشاركة الكيانات الشبابية بجهود تطوعية فى تنظيم الشواطئ وتوفير بيئة آمنة وممتعة لرواد الشاطئ

والتقطت صور تذكارية مع الأطفال والأهالي، خلال جولاتها الميدانية، مما يعكس حرص قيادات المحافظة على التواصل والاستماع لملاحظات الجمهور، حول الخدمات عبر الزيارات المباشرة