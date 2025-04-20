محافظ أسوان يصدر قرارًا بحركة تنقلات لـ 10 من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قرارًا بإجراء حركة تنقلات لعدد 10 من مديرى الإدارات الهندسية والتنظيم بين الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار دفع عجلة العمل، وتطوير العمل المؤسسى، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتطبيق منظومة التحول الرقمى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

سرعة نهو الخدمات الجماهيرية بكل دقة وشفافية ونزاهة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الهدف من إجراء هذه الحركة هو سرعة أداء الخدمات الجماهيرية بكل أمانة ونزاهة وكفاءة، مع حسن معاملة المواطنين من خلال تنفيذ النهج الجديد للمحافظة بإستخدام الوسائل والأدوات العصرية الحديثة، والتكنولوجية لتحقيق الدقة والشفافية والعدالة فى الخدمة المقدمة للمواطن البسيط.

ولفت محافظ أسوان إلى أننا نعمل جاهدين كجهاز تنفيذى لتطوير الأداء والتحديث المستمر لأساليب وطرق التيسير والتسهيل لتلقى الخدمة في أسرع وقت ضمن الجهود الهادفة للفصل بين متلقى ومقدم الخدمة حيث يتحقق ذلك من خلال ضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.