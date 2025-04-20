كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في عيد الفصح.. الكرملين: لا يوجد أمر من بوتين بتمديد وقف القتال

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات يوم الأحد بشأن خرق وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد أعلنه الرئيس فلاديمير بوتن بمناسبة عيد الفصح حيث اتهم كل جانب الآخر بشن مئات الهجمات وقال الكرملين إنه لم يكن هناك أمر بتمديده.



وأمر بوتن، الذي أرسل آلاف الجنود الروس إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قواته بوقف كل الأنشطة العسكرية على طول خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات حتى منتصف الليل بتوقيت موسكو (2100 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.



نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إنه لم يصدر أي أمر من بوتين بتمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول إمكانية تمديده: "لم تكن هناك أوامر أخرى".



الموقف الحقيقي لروسيا تجاه جهود السلام الأميركية

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، إن تصرفات موسكو في الأيام المقبلة "ستكشف عن الموقف الحقيقي لروسيا تجاه جهود السلام الأميركية" ووقف إطلاق النار المقترح لمدة 30 يوما.



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تتظاهر بمراعاة وقف إطلاق النار في عيد الفصح، لكنها نفذت مئات الهجمات بالمدفعية ليلة السبت، مع المزيد يوم الأحد.

روسيا شنت 67 هجوما



وكتب زيلينسكي على موقع X. إن روسيا شنت 67 هجوما منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).



"إما أن بوتن لا يملك السيطرة الكاملة على جيشه، أو أن الوضع يثبت أنه في روسيا ليس لديهم نية للقيام بخطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب، وأنهم مهتمون فقط بتغطية العلاقات العامة الإيجابية"، كما كتب زيلينسكي.



ومع ذلك، لم تُسجّل أي إنذارات بغارات جوية اليوم. وبالتالي، يُعدّ هذا شكلًا من أشكال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وهو الأسهل تمديدًا، كما قال، مقترحًا أن تتخلى روسيا عن ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ على الأهداف المدنية لمدة 30 يومًا على الأقل.

روسيا: أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من ألف مرة



وأضاف أنه إذا لم توافق روسيا، فسيكون ذلك دليلا على أنها تنوي الاستمرار في القيام فقط بتلك الأشياء التي تدمر حياة البشر وتطيل أمد الحرب.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من ألف مرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية وتسبب في مقتل مدنيين.



وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة، في حين أحصت أكثر من 900 هجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية، بما في ذلك على شبه جزيرة القرم والمناطق الحدودية الروسية في مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود.



وأضافت الوزارة أن "ذلك أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف السكان المدنيين، فضلًا عن إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية".

انخفاض النشاط على خطوط المواجهة



أعلن الجيش الأوكراني سابقًا انخفاض النشاط على خطوط المواجهة. كما أشار بعض المدونين العسكريين الروس إلى انخفاض ملحوظ في النشاط على خطوط المواجهة.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير الواردة من ساحة المعركة على الفور.



إن الفشل الواضح في الالتزام حتى بوقف إطلاق النار في عيد الفصح يظهر مدى صعوبة توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق سلام دائم.



وقال ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تنسحب من جهود السلام ما لم تظهر علامات واضحة على تحقيق تقدم قريبا.



جهود ترامب للسلام



في الشهر الماضي، وبعد أن قبلت أوكرانيا اقتراح ترامب بهدنة مدتها 30 يومًا، صرّح بوتين بأنه لم يتم حلّ مسائل جوهرية تتعلق بالتحقق. وقد اتفقت كل من موسكو وكييف على وقف مؤقت للهجمات على أهداف الطاقة وفي البحر، وهو ما تتهم كل منهما الأخرى بخرقه.



وأكد زيلينسكي أن كييف مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، لكنه قال إنه إذا واصلت روسيا القتال يوم الأحد، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه.



وكتب على موقع X: "إن الجيش الأوكراني يتصرف - وسيستمر في التصرف - بطريقة متناظرة تمامًا".

الجيش الأوكراني يتصرف بطريقة مناظرة

كما استمرت الهجمات والقصف على خطوط المواجهة. لا يوجد ما يشير إلى وقف إطلاق النار، كما قال دميترو، البالغ من العمر 24 عامًا، من لواء خولودني يار الآلي المنفصل رقم 93.



لم يتغير رأيي بشأن وقف إطلاق النار: أُعلن عنه فقط لإظهار للعالم أنهم يتخذون بعض الخطوات والتنازلات من أجلنا. لكن في الواقع، وكما نرى على خط المواجهة، لم يتغير شيء. أعتقد أنه كذبة صارخة كما كان دائمًا،" قال سرحي، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو جندي من نفس اللواء.



وطلب بوتن من رئيس أركانه الجنرال فاليري جيراسيموف أن يكون مستعدا للرد "بشكل كامل" إذا انتهكت كييف الهدنة.



وقال بوتن، في إعلانه عن وقف إطلاق النار قبل التوجه لحضور قداس عيد الفصح الأرثوذكسي، إن الهدنة ستظهر ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة أو قادرة على تطبيق السلام أم لا.



ويصادف عيد الفصح هذا العام في نفس اليوم بالنسبة للكنائس الأرثوذكسية والغربية، وحث زيلينسكي الأوكرانيين على عدم التخلي عن الأمل في عودة السلام يومًا ما.



وقال في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قميصًا أوكرانيًا تقليديًا مطرزًا ويقف أمام كاتدرائية آيا صوفيا في كييف: "نعرف ما ندافع عنه. نعرف ما نقاتل من أجله.