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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خلال جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يوجه بحملة نظافة مكبرة بحي غرب المنصورة

محاظ الدقهلية خلال
محاظ الدقهلية خلال جولتة بشارع المستشفى العام فى المنصورة
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أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد، جولة مفاجئة تجول خلالها منفردا سيرا علي الأقدام بعدد من شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان على حالة النظافه والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد شوارع ( الجمهورية - جيهان - الترعة ـ آداب ـ الجلاء ).

توجيه عاجل من محافظ الدقهلية بعد اكتشافه سوء نظافة شوارع حي غرب المنصورة:

ووجه  " مرزوق " لرئيس حي غرب ورئيس حي شرق بشن حملة نظافة مكبرة من الساعه 3 صباح غدا الإثنين، وحتى الساعه 7 صباحًا بجميع الشوارع والحدائق العامة بالمنصورة، ورفع جميع تجمعات القمامة وكنس الأتربة وغسيل البلدورات، وأيضًا وجه بزيادة عدد العمال غدا في جميع شوارع المدينة.

انذار شديد اللهجة لمالك منفذ القرية الأوليمبية لبيع الخضروات:

كما وجه "المحافظ " انذار شديد اللهجة لمالك منفذ القرية الأولمبية لبيع الخضروات والفواكه بالالتزام بالأسعار وتحسين جودة المنتجات المعروضة، مشددًا علي أن المنافذ تم إنشاؤها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وليس للمغالاة في الأسعار، مشيرًا إلي أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم الغاء رخصة المنفذ نهائيًا.

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