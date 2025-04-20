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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سانت باولي يتعادل مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني

تعادل الفريقين
تعادل الفريقين
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تعادل فريق سانت باولي مع ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمتضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني "البوندسليجا" ورغم محاولات الفريقين في الشوطين، انتهت المباراة بتقاسم النقاط.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب باير ليفركوزن الذي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 32 بواسطة باتريك شيك، بعد تمريرة رائعة من اليخاندرو جريمالدو. 

هذا الهدف جعل ليفركوزن يسيطر على مجريات المباراة في الشوط الأول، لكن سانت باولي لم يستسلم.

في الشوط الثاني، كثف فريق سانت باولي محاولاته على مرمى ليفركوزن، ونجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 78 عبر كارلو بوخلفة، الذي استغل فرصة ثمينة وسدد كرة قوية في الشباك. ورغم محاولات الفريقين في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن أي من الفريقين من إضافة المزيد من الأهداف.

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