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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محافظ المنيا الأسبق يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أحمد حلمي عزب

اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا الأسبق
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قدّم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا الأسبق، واجب العزاء في وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، المقام بمسجد الشرطة في التجمع الخامس.

اللواء قاسم حسين من عزاء اللواء أحمد حلمي عزب 

عزاء اللواء أحمد حلمي عزب

وتوافد عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة والقيادات الأمنية لحضور عزاء اللواء أحمد حلمي عزب مساعد وزير الداخلية الأسبق بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

وتوفى إلى رحمة الله اللواء أحمد حلمي عزب، يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة حافلة بالخدمة الأمنية في وزارة الداخلية.

ويُعد اللواء أحمد حلمي عزب من أبرز القيادات الأمنية الذين تولوا مناصب رفيعة داخل الوزارة، حيث لعب أدوارًا مهمة في عدد من الملفات الأمنية الحساسة، وساهم في تعزيز الاستقرار والأمن خلال فترات صعبة من تاريخ الدولة المصرية.

وعمل اللواء الراحل على مواجهة تحديات أمنية كبيرة أثناء فترة خدمته، من بينها أحداث شهدتها البلاد في فترات سياسية صعبة، وكان له دور بارز في دعم جهود حفظ الأمن والنظام.


وتلقى تلاميذه خبر وفاته ببالغ الحزن، مع الإشادة بمسيرته الطويلة وسجله الحافل بالإنجازات والمهام التي أداها بإخلاص طوال سنوات عمله بوزارة الداخلية.

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