بعد واقعة التعدي على محصل.. محافظ الإسكندرية يوجه بمنع اصطحاب الكلاب بوسائل النقل العامة

أصدر محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة بمنع اصطحاب الكلاب خلال ركوب المواصلات العامة، واتباع كافة الاجراءات القانونية الرادعة اتجاه من يقوم بذلك.

وجاء ذلك القرار بعد واقعة تعدي مجموعة من الشباب على أحد محصلي ترام الرمل رقم (١٥٢) وذلك أثناء قيامه بمهام عمله في الوردية المسائية مستعينين في ذلك بكلب شرس وذلك لاعتراض المحصل على ركوبهم الترام بصحبه الكلب، وترويعهم الركاب بالإضافة إلى عدم اتباعهم قواعد السلامة حيث أن الكلب غير مرتدي للكمامة، وقد أدى التعدي إلى إصابة المحصل بإصابات في الوجه والأطراف.

محافظ الإسكندرية يتابع واقعة التعدي على محصل

وبمجرد ورود البلاغ بالواقعة كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رئيس هيئة النقل العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر بإلقاء القبض على المتهمين وتحرير محضر جنح ضدهم بقسم الشرطة واحتجزاهم لحين استخراج قرار النيابة.

التعدي على محصل تذاكر أثناء عمله

وفى السياق ذاته تم نقل المحصل المصاب على الفور إلى مستشفى رأس التين لأسعافه وتلقى التطعيمات اللازمة نظرًا لتعرضه لإصابات ناتجة عن عقر الكلب؛ وقد تم إجراء الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامته وتماثله للشفاء.

وتؤكد محافظة الإسكندرية على أنه جاري متابعة مستجدات الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية لضمان حصول المتعدين على الجزاء الذي يستحقوه ليكونو عبرة لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو يحاول التعدى بأي شكل من الأشكال على أي موظف أثناء تأديته عمله.