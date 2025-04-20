محافظ أسوان يعتمد حركة للمحليات.. ويؤكد: التقييم مستمر لاختيار أفضل الكوادر

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حركة محليات لندب بعض العاملين للعمل بالوظائف والوحدات المحلية المختلفة وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية.

ندب العاملين بالمحليات

وتضمنت الحركة ندب علاء الدين ممدوح للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة الرديسية، ومحمد محمود ربيع للعمل نائبًا لرئيس مدينة أسوان، وإبراهيم حسين عبد الله للعمل سكرتير لمدينة الرديسية، ويحيى مصطفى محمد للعمل منسقًا لوحدة حياة كريمة، وتقادم أحمد عبد الرسول للعمل سكرتير لمدينة كوم أمبو، وسالم حسن أبو ضيف للعمل سكرتير لقرية حجازة بكوم أمبو، وسعيد جمال سعيد للعمل سكرتير لقرية الجعافرة، ومايكل رفعت زاخر للعمل رئيس حى غرب بمدينة أسوان، ومحمد صلاح محمد مندور للعمل رئيسًا لقرية كركر، فضلًا عن عودة كل من أبو الحسن بدرى.

اختيار أفضل الكوادر

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، على أن التقييم مستمر لأختيار أفضل الكوادر المؤهلة للإسراع بمنظومة العمل ورفع مستوى النظافة والتفاعل مع مشاكل المواطنين لوضع الحلول العاجلة لها.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن الحركة تهدف أيضا لإنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل، كما ستعمل على تنشيط العمل الميدانى والنزول للشارع والتعامل والتفاعل مع مشاكل وهموم المواطنين، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها بما يحقق جودة الخدمات المقدمة، ويساهم فى تحسين مستوى معيشتهم.