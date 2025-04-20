بعد ارتفاع مؤشر S&P 500 القياسي.. أسبوع حافل بالأرباح يتحقق في السوق الأمريكي

ستختبر سلسلة كبيرة من نتائج أعمال الشركات الأميركية في الأسبوع المقبل سوق الأسهم التي هزتها إصلاحات السياسة التجارية الأميركية التي قلبت التوقعات للاقتصاد العالمي والشركات الأميركية رأسا على عقب.



يظل المستثمرون متوترين بعد أن صدم إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية الشاملة في الثاني من أبريل الأسواق وأثار بعضًا من أكثر التداولات تقلبًا منذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات.

ارتفاع مؤشر S&P 500 القياسي



بعد التعافي إلى حد ما في الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر S&P 500 القياسي (.SPX)، انخفض مؤشر الأسهم هذا الأسبوع، متراجعًا بنسبة 14% عن أعلى مستوى قياسي له في فبراير. وتراجعت مستويات التقلبات عن ذروتها في خمس سنوات، لكنها لا تزال مرتفعةً وفقًا للمقاييس التاريخية.



قال جيه جيه كيناهان، الرئيس التنفيذي لشركة IG North America ورئيس شركة الوساطة عبر الإنترنت Tastytrade: "إن وجهة نظر الرؤساء التنفيذيين للمستقبل لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى".



تقلب الأوضاع بسبب الرسوم الجمركية



تواجه الشركات والمستثمرون وضعًا متقلبًا للرسوم الجمركية، في ظل مفاوضات إدارة ترامب مع دول أخرى. وبينما أوقف ترامب بعضًا من أشد الرسوم الجمركية على الواردات، تخوض الولايات المتحدة أيضًا معركة تجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وقدر خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع احتمالات حدوث ركود في العام المقبل بنحو 45%، مقارنة بـ25% في الشهر الماضي.



في أحد التقارير المؤسسية هذا الأسبوع والذي لفت انتباه المستثمرين، ذكرت شركة يونايتد إيرلاينز (UAL.O)، يفتح علامة تبويب جديدةوقد طرحت اللجنة سيناريوهين للعام، أحدهما يحذر من ضربة كبيرة للإيرادات والأرباح في حالة حدوث ركود.

الاعتراف بالمخاطر وقياسها



وقال جوليان إيمانويل، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات المالية في إيفركور آي إس آي، إن التوقعات المزدوجة لشركة يونايتد قدمت نوعًا من "خريطة الطريق" من خلال الاعتراف بالمخاطر وقياسها كميًا.



وقال إيمانويل في مذكرة يوم الخميس "إن وضع المعايير لما قد يحدث هو كيفية اتخاذ أصحاب المصلحة... القرارات في بيئة حيث من المرجح أن تعتبر الإرشادات التقليدية غير موثوقة نسبيًا".



وتحتل شركة تسلا، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمملوكة لإيلون ماسك، والتي ستعلن عن نتائجها في 22 أبريل/نيسان، مركز الاهتمام جزئيا بسبب العلاقات الوثيقة التي تربط الملياردير بترامب.

انتكاسة شركة ألفابت



ستُراقب شركة ألفابت عن كثب أي تفاصيل تتعلق بالإنفاق الإعلاني والنفقات الرأسمالية المرتبطة بقدرات الذكاء الاصطناعي، في ظل تدقيق المستثمرين في تكاليف مشاريع الذكاء الاصطناعي. وقد تلقت الشركة انتكاسة يوم الخميس، عندما حكم قاضٍ بأن جوجل تهيمن بشكل غير قانوني على سوقين لتكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت.

ستشهد جميع أسهم الشركات السبع الكبرى انخفاضًا حادًا في عام 2025، مع انخفاض أسهم ألفابت بنحو 20% وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 40%.



قال كيناهان إن "السبعة الرائعين" قادوا كل شيء نحو الأفضل. "إذا لم يتمكنوا من مواصلة أدائهم، أعتقد أن هذا سيدفع الجمهور للتوقف مؤقتًا، خاصةً وأننا نبحث عن موطئ قدم بعد الأسبوعين الماضيين."



بوينج ( BA.N )، يفتح علامة تبويب جديدةوتتصدر نتائج الشركة أيضًا الاهتمام، بعد أن أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام المزيد من طائرات شركة صناعة الطائرات.، يفتح علامة تبويب جديدة، ميرك (MRK.N)، يفتح علامة تبويب جديدة، إنتل (INTC.O)، يفتح علامة تبويب جديدةوبروكتر آند جامبل (PG.N)، يفتح علامة تبويب جديدةمن بين الشركات الأمريكية الكبرى التي من المقرر أن تنشر نتائجها في الأسبوع المقبل.



تراجعت توقعات نمو الأرباح في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع ارتفاع أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.2% في عام 2025، بانخفاض عن الزيادة البالغة 14% المقدرة في بداية العام، وفقًا لبيانات LSEG IBES. ويستعد المستثمرون لانكماش أكبر مع إعلان الشركات عن نتائجها وزيادة مساهمتها في الرسوم الجمركية.

توقعات نمو الأرباح في الولايات المتحدة



انصبّ اهتمام السوق أيضًا على الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن صرّح ترامب يوم الخميس بأنّ إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "لا يمكن أن تتمّ بسرعة كافية"، داعيًا البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة. وقبل ذلك بيوم، صرّح باول بأنّ الاحتياطي الفيدرالي سينتظر المزيد من البيانات حول اتجاه الاقتصاد قبل تغيير أسعار الفائدة.



يأمل المستثمرون أن يُعيد موسم الأرباح الهدوء إلى الأسواق مع ازدياد التوقعات. مؤشر التقلب (.VIX) من بورصة شيكاغو التجارية، يفتح علامة تبويب جديدةانخفض مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس قائم على الخيارات لقياس قلق المستثمرين، إلى حوالي 60 في أعقاب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى حوالي 30، ومع ذلك، يظل هذا المستوى أعلى بكثير من متوسطه الطويل الأجل البالغ 17.6، وفقًا لبيانات LSEG Datastream.



وقالت أياكو يوشيوكا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة ويلث إينسمنت، إن المؤشر قد يحتاج إلى التراجع إلى "منتصف العشرينيات حتى نستطيع أن نقول إن التقلبات ربما تراجعت قليلا".

وقال يوشيوكا إنه إذا بقيت عند مستوى 30 درجة مئوية، "فهذا لا يعني أننا خرجنا من الغابة.