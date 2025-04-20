انطلاق فعاليات الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة في البحيرة| صور

انطلقت أعمال الوحدة المتنقلة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والمتمركزة أمام النادي الاجتماعي بمدينة دمنهور، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

مباردة دعم صحة المرأة المصرية

وتستهدف المبادرة جميع السيدات من عمر 18 عامًا فأكثر، وتشمل الخدمات المقدمة التوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي، فحص إكلينيكي للسيدات من سن 35 عامًا،إجراء سونار وماموجرام ،وذلك بالمجان ببطاقة الرقم القومي فقط.

كما تُقدم الوحدة خدمات إضافية ضمن مبادرات صحية أخرى، أبرزها مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وتم تجهيز الوحدة المتنقلة بـأسانسير مخصص لذوي الهمم وكبار السن، لضمان سهولة الصعود والوصول إلى كافة الخدمات.

ويُشترط فقط تقديم بطاقة الرقم القومي للاستفادة من الخدمات، ويتم استقبال السيدات يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

وقام الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمتابعة ميدانية لسير العمل داخل الوحدة في أولى أيام عملها، حيث تفقد مختلف الخدمات المقدمة وحرص على استبيان آراء السيدات المترددات على الوحدة بشأن مستوى الخدمة ومدى وعيهن بأهمية الفحص والكشف المبكر.

وكيل صحة البحيرة يفاجيء الوحدة الصحية بالتوفيقة

أجري الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مساء اليوم الأحد، جولة مفاجئة خلالها العمل بمركز صحة الأسرة بالتوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بالتأمين الطبي للاحتفال بشم النسيم.

وكيل صحة البحيرة يتابع سير العمل بوحدة التوفيقة

وتابع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الإنضباط الإداري والتأكد من وجود فريق النوباتجية، وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، خلال جولته، على أهمية الالتزام بتواجد الفريق الطبي والإداري على رأس العمل بصورة دائمة، وحُسن الأداء فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، يأتى هذا فى ظل الحرص الدائم على تقدم المنظومة الصحية، ورصد أي معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ووضع ضوابط لتنظيم العمل بكل ادارة صحية، وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج، والتأكد من توافر جميع الخدمات الطبية وعدم التهاون فى حق المريض، والإطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة خطة التأمين الطبي استعدادا للإحتفال بشم النسيم.