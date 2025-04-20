أماكن الخروجات والفسح في الإسكندرية خلال شم النسيم 2025

تستقبل محافظة الإسكندرية، كعادتها كل عام، أعدادًا كبيرة من المواطنين والزوار خلال احتفالات شم النسيم، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتأمين أماكن التنزه وتقديم أفضل الخدمات.

الإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها في شم النسيم 2025

وتوفر عروس البحر الأبيض المتوسط باقة متنوعة من أماكن الخروج والفسح التي تناسب جميع الأعمار والفئات، وتجمع بين جمال الطبيعة وعبق التاريخ وسحر البحر.

حدائق خلابة ومنتزهات ملكية بالإسكندرية

تأتي حدائق المنتزه الملكية في مقدمة الأماكن التي يقصدها الزوار خلال شم النسيم، حيث تتميز بمساحاتها الخضراء الشاسعة وإطلالتها الساحرة على البحر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات. كما تحتل حدائق أنطونيادس مكانة مميزة لما تحويه من نباتات نادرة وتنسيق تاريخي متميز، إلى جانب حدائق الشلالات التي تقع في قلب المدينة وتعد متنفسًا هادئًا للزوار.

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية

تشهد شواطئ المدينة إقبالًا واسعًا مع تحسن الأحوال الجوية، حيث يفضل الكثيرون قضاء يوم شم النسيم على رمال البحر. وتبرز شواطئ المعمورة وستانلي وجليم باي كأهم الوجهات، لما تتمتع به من خدمات ترفيهية ومقاهٍ ومطاعم تطل مباشرة على الساحل.

من جانبه، لا يخلو برنامج العائلات من زيارة المواقع الأثرية التي تحتضنها المدينة، وعلى رأسها قلعة قايتباي التي تطل على البحر مباشرة وتعد من أبرز معالم الإسكندرية، إضافة إلى متحف المجوهرات الملكية ومقابر كوم الشقافة التي تدمج بين الحضارات المصرية والرومانية.

أنشطة ترفيهية ومراكز تسوق خلال شم النسيم

ولمحبي الأنشطة الترفيهية، تقدم أفريكانو بارك على الطريق الصحراوي تجربة فريدة في أجواء السفاري، فيما توفر المولات الكبرى مثل سيتي سنتر وجرين بلازا فرصًا مميزة للتسوق والترفيه، خاصة للعائلات والأطفال.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنه تم رفع حالة الطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية في الحدائق العامة والشواطئ، مع التأكد من توافر خدمات الإسعاف والنظافة، لضمان خروج آمن وممتع لجميع الزائرين.

شم النسيم في الإسكندرية ليس مجرد يوم للفسحة، بل هو طقس سنوي يحتفل به المواطنون وسط عبق البحر ورائحة الزهور وتاريخ المدينة العريق.