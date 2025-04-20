وزير السياحة يتفقد منطقة أهرامات الجيزة ويتابع تدفق حركة الزيارة

أجرى اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار جولة تفقدية للمنطقة الأثرية لمتابعة الموقف التنفيذي لتدفق سير حركة الزيارة بها ومستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين في ظل تزايد حركة الزيارة إلى المنطقة الأثرية تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

رافقه خلال الجولة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وأشرف محيي مدير عام آثار القاهرة والجيزة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.

البوابات الجديدة على طريق القاهرة

حرص وزير السياحة والآثار على القيام بالتجربة السياحية بالمنطقة كاملةً من بدايتها منذ دخول الزائرين من البوابات الجديدة على طريق القاهرة - الفيوم مرورًا بمركز الزوار والوقوف عند كافة المحطات على مسار الزيارة لتفقد مستوى جودة الخدمات بها حتى انتهاء التجربة عند أبو الهول.

وخلال الجولة وجه الوزير بضرورة زيادة عدد المظلات والمقاعد ودورات المياه بالمنطقة الأثرية ككل لاسيما تلك الموجودة بالمحطات المختلفة على مسار الزيارة، وبمنطقة بانوراما أبو الهول خاصة وأنها نقطة انتهاء الزيارة والتجربة السياحية بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تخصيص عربات صغيرة لنقل الزائرين من المصريين والسائحين من المحطة المخصصة لزيارة هرم منكاورع إلى الهرم نفسه والعكس.

حركة سير الجمالة والخيالة

كما وجه وزير السياحة والآثار بضرورة تنظيم وقوف وحركة سير الجمالة والخيالة بالأماكن المخصصة لهم بمنطقة البانوراما وعند هرمي خفرع ومنكاورع وتحديد مداخل ومخارج ومسارات سير خاصة بهم لتكون التجربة أكثر استمتاعًا ويسر، وذلك حتى يتم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بمنطقة التريض والمخصصة لهم ضمن مشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية.

وأكد الوزير على تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقًا لنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

المرشدين السياحيين المتواجدين بالمنطقة الأثرية

وخلال الجولة التقى شريف فتحي مع عدد من المرشدين السياحيين المتواجدين بالمنطقة الأثرية مع مجموعاتهم السياحية، حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة، كما قام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول التشغيل التجريبي مستعرضًا الهدف منه وهو الوقوف على الدروس المستفادة أثناء تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع ليتم البناء على الإيجابيات والعمل على تلافي أي معوقات قد تطرأ أو تحول دون تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل والمرجو منه، مؤكدًا على حرص الوزارة على متابعة هذا التشغيل التجريبي أولًا بأول لتحقيق المستهدف منه وهو تقديم تجربة سياحية ممتعة وأكثر سهولة ويسر بما يتناسب مع مكانة المنطقة الأثرية والحضارية العريقة والتي هي محط أنظار العالم حيث استقبلت منطقة أهرامات الجيزة خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء التشغيل التجريبي للخدمات، 177.036 زائر.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد وجه بعد بداية التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة بالسماح لجميع الرحلات السياحية ذات المجموعات الكبيرة التي تتعدي ال 25 سائح وأيضا الرحلات السياحية السريعة بدخول المنطقة الأثرية بالحافلات الخاصة بهم، فضلا عن السماح بدخول الحافلات الكهربائية المملوكة لشركات السياحة.

كما وجه بقيام شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية بزيادة عدد المقاعد في الحافلات الكهربائية المملوكة لها إلى 50 مقعد في كل حافلة وإضافة أحزمة الأمان بها.

وتستمر وزارة السياحة والآثار بمتابعة عملية التشغيل التجريبي من خلال التواجد الدائم لجميع مفتشي منطقة أهرامات الجيزة بالأماكن الأثرية المختلفة داخلها ومحطات وقوف الحافلات لمسارات سير الزيارة لمتابعة حركة منظومة النقل ودخول وخروج الحافلات بالمحطات المخصصة لمسارات الزيارة المقررة بها.

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