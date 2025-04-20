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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليل يحقق فوزًا كبيرًا على أوكسير في الدوري الفرنسي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق ليل فوزًا مستحقًا على أوكسير بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت  ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي "ليج 1". وقد شهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الدقائق الأخيرة، حيث تمكن ليل من حسم الفوز بهدفين في الوقت بدل الضائع.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بشكل قوي من جانب ليل الذي سيطر على معظم فترات الشوط الأول. في الدقيقة 9، تمكن توماس مونيير من افتتاح التسجيل لفريقه بعد تمريرة متقنة من جوناثان دايفيد، ليضع ليل في المقدمة. استمر الضغط الهجومي من ليل، وفي الدقيقة 43، أضاف جوناثان دايفيد الهدف الثاني للفريق بعد تمريرة من ماتياس فرنانديز باردو، ليعزز تقدم ليل في الشوط الأول.

الشوط الثاني 

في الشوط الثاني، حاول فريق أوكسير العودة في المباراة، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 90+2 عبر أليكساندرو فيكتور دي سوزا ريبيرو بالخطأ فى مرماه 

. لكن في الوقت بدل الضائع، وفي الدقيقة 90+7، أضاف جوناثان دايفيد الهدف الثالث ليل ليؤكد فوز فريقه في مباراة مثيرة.

فريق ليل الدوري الفرنسي ليج 1 منافسات الجولة 30 منافسات الجولة الهدف الثالث