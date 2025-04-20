قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط

أُقيم قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وسط أجواء روحانية مميزة، وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء الكنيسة.

مشاركة الأنبا يوأنس في الصلاة

ترأس الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها، صلوات قداس عيد القيامة، حيث ألقى عظة تحدث فيها عن معاني القيامة والرجاء، مؤكدًا على أهمية المحبة والسلام في حياة الإنسان والمجتمع.



تنظيم مميز وإجراءات تأمينية

شهدت الكاتدرائية تنظيمًا دقيقًا للفعاليات، حيث توافد المصلون منذ الساعات الأولى من مساء السبت. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سلامة الحضور.



تهنئة القيادات الكنسية والشعبية

وخلال الاحتفال، قدّم الأنبا يوأنس التهنئة لأبناء الكنيسة بمناسبة العيد، كما تلقى التهاني من عدد من القيادات الدينية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة الدينية العظيمة.



