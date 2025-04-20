تعادل مثير بين إشبيلية وألافيس في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة إشبيلية وألافيس، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

تفاصيل المباراة

دخل الفريقان المباراة برغبة واضحة في تحقيق الفوز، خاصة إشبيلية الذي كان يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية. ومع بداية اللقاء، تمكن الضيوف من مباغتة أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة 12 عبر بيكي فرنانديز، بعد تمريرة من زميله لوسين أوجوم.

حاول إشبيلية بعد الهدف تنظيم صفوفه والرد بسرعة، وشكل ضغطًا هجوميًا متواصلاً على دفاعات ألافيس، لكن الحارس ودفاع الضيوف تمكنوا من التصدي لعدد من المحاولات الخطيرة. ومع نهاية الشوط الأول، نجح إنريكي جارسيا "كيكي" في إدراك هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 45+2، بعد تمريرة حاسمة من كارلوس فيسنتي، ليعيد الأمل لفريقه قبل الذهاب إلى الاستراحة.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وشهدت المباراة محاولات هجومية من الجانبين دون ترجمتها إلى أهداف. لم تسجل أحداث كبيرة أو خطيرة في هذا الشوط، حيث ظل التعادل مسيطرًا حتى صافرة النهاية وسط أداء متوازن من الفريقين.