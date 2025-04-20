الفريق أسامة ربيع: جنوح سفينة إيفرجيفن كان حادثا غير مسبوق في العالم

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ يوم التفوق مرتبط بإنجاز كبير حققته القناة ورجالها، وهو إنقاذ السفينة إيفرجيفن في 23 مارس عام 2021.



وأضاف ربيع، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي الدكتور خالد أبو بكر، في لقاء خاص عبر قناة "النهار"، أنّ هذه السفينة كان لها مواصفات خاصة، فقد كانت كبيرة الحجم وطولها 400 متر وعرضها 60 مترا والغاطس 15 مترا وبها 18 ألف حاوية وحمولتها 222 ألف طن، وبالتالي كان الحادث غير تقليدي أو مسبوق من قبل في العالم.



سرعة السفينة أثناء دخولها المجرى الملاحي كانت كبيرة جدا

وتابع: "علاوة على ذلك، كان هناك أخطاء مركبة، فسرعة السفينة في أثناء دخولها المجرى الملاحي كانت كبيرة جدا، وعندما شحطت السفينة دخل المقدم في الضفة الشرقية واخترقها لـ12 مترا في الداخل، وهناك خطأ آخر تمثل في استخدام ماكينات الخلف للخروج بالمركب، ولكن المركب لفت، وأصبح مؤخرها في الضفة الغربية مما أدى إلى إغلاق القناة بالكامل".



