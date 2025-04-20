الأنبا باسيليوس يستقبل عددًا من القيادات التنفيذية والأكاديمية والأمنية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

استقبل الأنبا باسيليوس، أسقف إيبارشية المنيا، اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية والأكاديمية والأمنية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر المطرانية بمدينة المنيا.



رئيس جامعة المنيا يتقدم بالتهنئة



قام الأستاذ الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بزيارة الأنبا باسيليوس، برفقة وفد من الجامعة، ضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس واتحاد طلاب جامعة المنيا والجامعة الأهلية، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة المباركة.



مشاركة من رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

كما شارك في الزيارة الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حيث أعرب عن خالص تهانيه لنيافة الأنبا باسيليوس ولجميع أقباط المنيا بعيد القيامة المجيد.



مدير أمن المنيا وقيادات الأمن الوطني في زيارة تهنئة

وفي إطار التقدير والتواصل المجتمعي، استقبل الأنبا باسيليوس أيضًا اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، برفقة عدد من قيادات قطاع الأمن الوطني بمديرية أمن المنيا، الذين قدموا التهنئة بمناسبة العيد، مؤكدين على روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.



حضور كنسي مميز



شهد اللقاء حضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، والذي رحب بالمهنئين وأثنى على هذه المبادرة التي تعكس روح المحبة والسلام التي تجمع أبناء الوطن الواحد.



