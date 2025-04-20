ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار توافد القيادات الأمنية والشخصيات العامة لحضور عزاء اللواء أحمد حلمي عزب

جانب من عزاء اللواء
جانب من عزاء اللواء أحمد حلمي عزب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمر توافد عدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة والسياسية إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة، لتأدية واجب العزاء في وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق.

وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

وتوفى إلى رحمة الله اللواء أحمد حلمي عزب، يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة حافلة بالخدمة الأمنية في وزارة الداخلية.

ويُعد اللواء أحمد حلمي عزب من أبرز القيادات الأمنية الذين تولوا مناصب رفيعة داخل الوزارة، حيث لعب أدوارًا مهمة في عدد من الملفات الأمنية الحساسة، وساهم في تعزيز الاستقرار والأمن خلال فترات صعبة من تاريخ الدولة المصرية.

وعمل اللواء الراحل على مواجهة تحديات أمنية كبيرة أثناء فترة خدمته، من بينها أحداث شهدتها البلاد في فترات سياسية صعبة، وكان له دور بارز في دعم جهود حفظ الأمن والنظام.

وتلقي تلاميذه خبر وفاته ببالغ الحزن، مع الإشادة بمسيرته الطويلة وسجله الحافل بالإنجازات والمهام التي أداها بإخلاص طوال سنوات عمله بوزارة الداخلية.

اللواء أحمد حلمي عزب القيادات الأمنية وفاة اللواء أحمد حلمي عزب التجمع الخامس عزاء اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق مسجد الشرطة بالتجمع وزارة الداخلية