أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب جنين شمالي الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، حدوث جمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حماس ترفض نزع السلاح وتريد العمل بصيغة حزب الله

وذكرت الهيئة الإسرائيلية، أنّ حماس ترفض نزع السلاح وتريد العمل بصيغة حزب الله، مشيرةً، في الوقت ذاته إلى أنّ جيش الاحتلال يدفع بجنود جدد لم يكملوا تدريبهم لمهام ميدانية بغزة بسبب نقص في القوات.