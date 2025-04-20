وفد رسمي يزور كنيسة سيدة النجاة لتقديم التهاني بعيد القيامة

قام وفد رسمي برئاسة المهندس مصعب السلومي، رئيس مجلس مدينة حمص، بزيارة إلى كنيسة سيدة النجاة في بلدة زيدل، وذلك لتقديم التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد.

لقاء مع كاهن الرعية والمجلس الرعوي

قدّم الوفد التهاني إلى الأب حميد مسّوح، كاهن الرعية، وإلى أعضاء المجلس الرعوي، متمنين لهم أعيادًا مباركة مليئة بالنعم والبركات.

حضور رسمي ومحلي مميز

شارك في الزيارة كل من الأستاذ عيسى أبو عيد، رئيس مجلس بلدية زيدل، والسيد عيسى دخيل، مختار قرية زيدل، حيث عبّر الجميع عن سعادتهم بهذه المناسبة المجيدة.

رسالة محبة وتهنئة

اختتمت الزيارة بكلمات محبة وترحيب، مؤكدين أن كنيسة سيدة النجاة هي بيت لكل أبناء الوطن، ومرددين: “أهلاً وسهلاً بكم في بيتكم… وكل عام وأنتم بألف خير”.



