جولة لاستعراض أهم أخبار العالم اليوم

يقدم موقع "البوابة نيوز" تقريرًا نستعرض فيه أهم التطورات والأخبار التي شهدتها الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة.

وزير الخارجية الروسي يوجه تحذيرا شديدا لأوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين، أنه لا ينبغي لأوروبا أن تتحدث مع روسيا باستعلاء، مشددا بأن على القادة هناك "تدارك ذلك وبسرعة".

وقال لافروف: "لا يمكن التحدث مع روسيا بهذه اللغة (لغة الاستعلاء) وإذا كان على رأس تحالف الراغبين هذا أي قادة عقلاء فعليهم أن يدركوا ذلك بسرعة".

أوكرانيا:: سنشارك في محادثات وقف إطلاق النار في لندن

قال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، سيرهي ليشينكو، اليوم الأحد، إن فريق التفاوض الأوكراني سيشارك في محادثات وقف إطلاق النار المقبلة في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف ليشينكو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية "فريقنا التفاوضي سيكون حاضرًا، لن أعلن عن المشاركين، ولكن شارك في المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، ووزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيا، ووزير الدفاع، رستم عمروف".

وأكد ليشينكو أن أوكرانيا لن تكون أبدًا عقبة على طريق السلام، لأنها تتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب.

الملك تشارلز يدعو ماكرون لزيارة بريطانيا مايو المقبل

دعا الملك تشارلز الثالث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للقيام بزيارة رسمية إلى بريطانيا في مايو المقبل، وذلك قبل أشهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

وذكرت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية أنه تم التخطيط لزيارة ماكرون الأولى إلى بريطانيا وسط جهود رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لإعادة إطلاق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا منه في عام 2020.

مصرع 11 شخصا في انهيار مبنى بالهند

أفادت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية بأن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وتم نقل 5 آخرين إلى المستشفى بعد انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت القناة التلفزيونية: "انهار مبنى في منطقة مصطفى آباد، مما أدى إلى حصار عدة أشخاص تحت الأنقاض. وانتشل رجال الإنقاذ 11 شخصا أحياء وتم الإعلان عن وفاة 11 آخرين".

واشنطن: المحادثات النووية مع إيران تحرز "تقدما جيدا جدا"

أعلن مسؤول أمريكي أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أجرى السبت مناقشات "مباشرة وغير مباشرة" مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في روما.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، تحدث لوكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة اجتماع دبلوماسي خاص، إن الاجتماع الذي عُقد في السفارة العُمانية أحرز "تقدما جيدا جدا" في المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، وأن الجانبين اتفقا على عقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل.

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات ومناطق بجنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مستهدفا منطقة جل شهاب بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف في محافظة النبطية جنوب البلاد.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان بمنطقة جزين في محافظة الجنوب، بالإضافة إلى غارة على منطقة بصليا.

تقرير أممي: نزوح 3800 شخص في اليمن نتيجة للحرب والكوارث الطبيعية

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن أكثر من 3800 شخص في اليمن اضطروا إلى النزوح خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة استمرار حرب مليشيا الحوثي والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيرات المناخ، بما فيها الأمطار والفيضانات.

وذكر الصندوق في تقرير أوردته قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأحد أن 545 أسرة يمنية، تضم 3815 شخصا، نزحت خلال الفترة بين يناير ومارس 2025، حيث كان 93% من إجمالي المتضررين قد نزحوا بسبب تصاعد انتهاكات مليشيا الحوثي، فيما شكلت الأزمات والكوارث المناخية سببا لنزوح 7% من الأسر.

الإمارات تتوسط للإفراج عن 538 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا

أطلقت أوكرانيا وروسيا سراح 538 أسير حرب، اليوم، عقب مفاوضات أجرتها الإمارات العربية المتحدة، فيما يمثل أكبر عملية تبادل منذ اندلاع الصراع بين البلدين قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأدت المحادثات الناجحة إلى إطلاق سراح 246 أسيرًا أوكرانيًا، و246 أسيرًا روسيًا، بالإضافة إلى تبادل 31 جريحًا أوكرانيًا و15 مواطنًا روسيًا جريحًا آخرين.

افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية في مصر.. وزير الخارجية: استضافة مصر لمقر الوكالة نقلة نوعية في مسيرة القارة.. رئيس وكالة الفضاء المصرية: خطوة تاريخية نحو مستقبل علمي مشترك لأفريقيا

احتفلت مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد 20 أبريل 2025 بافتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية، والذي تستضيفه مدينة الفضاء المصرية، في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية ونجاحها في دعم مسيرة التنمية الإفريقية، من خلال تسخير تكنولوجيا الفضاء لخدمة أهداف القارة في التقدم والاعتماد على الذات.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51 ألفا و201 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51 ألفا و201 شهيد، و11 ألفا و869 مصابا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنه من بين الحصيلة 1827 شهيدا، و4828 مصابا منذ 18 مارس الماضي، مضيفة أن 44 شهيدا، و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.