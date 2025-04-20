صحفيون يؤدون واجب العزاء في وفاة اللواء أحمد حلمي عزب

أدي بعض من الزملاء الصحفيين بمختلف المؤسسات والمواقع الصحفية، واجب العزاء في وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق.

ومن بين مجموعة الصحفيين الذين قدموا واجب العزاء، الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي بمؤسسة الأهرام الصحفية، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب مُقدّم برنامج "كلم ربنا"، ويسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم، ومحمد مخلوف المستشار الإعلامي السابق لمحافظ البحر الأحمر، بجانب مختلف الزملاء الصحفيين بالعديد من المواقع الصحفية والجرائد المختلفة.

وتوافد عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة والقيادات الأمنية لحضور عزاء اللواء أحمد حلمي عزب مساعد وزير الداخلية الأسبق بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس

وتوفى إلى رحمة الله اللواء أحمد حلمي عزب، يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة حافلة بالخدمة الأمنية في وزارة الداخلية.



وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق



ويُعد اللواء أحمد حلمي عزب من أبرز القيادات الأمنية الذين تولوا مناصب رفيعة داخل الوزارة، حيث لعب أدوارًا مهمة في عدد من الملفات الأمنية الحساسة، وساهم في تعزيز الاستقرار والأمن خلال فترات صعبة من تاريخ الدولة المصرية.

وعمل اللواء الراحل على مواجهة تحديات أمنية كبيرة أثناء فترة خدمته، من بينها أحداث شهدتها البلاد في فترات سياسية صعبة، وكان له دور بارز في دعم جهود حفظ الأمن والنظام.



وتلقي تلاميذه خبر وفاته ببالغ الحزن، مع الإشادة بمسيرته الطويلة وسجله الحافل بالإنجازات والمهام التي أداها بإخلاص طوال سنوات عمله بوزارة الداخلية.