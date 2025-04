"Minecraft" و"Sinners" ينقذان شباك التذاكر الأمريكي

"Minecraft" حقق افتتاحية بلغت 163 مليون دولار محليًا و577.1 مليون دولار عالميًا

توقعات بأن يحقق فيلم الإثارة والتشويق لمصاصي الدماء بين 45 و50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع

بعد بداية ضعيفة لشباك التذاكر الأمريكي مع بداية عام 2025، سيطر فيلم المغامرة والأكشن “A Minecraft Movie” من بطولة جايسون موموا، على إيرادات الصالات المحلية عقب طرحه قبل أسبوعين، محققًا عائدات قياسية فات توقعات محللي البوكس أوفيس.

وتمكن الفيلم، الذي يعتبر النسخة السينمائية من لعبة الفيديو الشهيرة "Minecraft"، من تحقيق افتتاحية بلغت 163 مليون دولار محليًا 577.1 مليون دولار عالميًا. وتُعتبر هذه المبيعات أكبر افتتاحية لهذا العام، وأفضل إيرادات لفيلم مقتبس عن لعبة في التاريخ.

ووفق موقع “فارايتي”، قال جيف جولدشتاين، رئيس التوزيع العالمي لشركة وارنر براذرز: "لقد حقق الفيلم نجاحًا باهرًا في قلب الحدث. هذا ما تحتاجه الصناعة، تمامًا مثل الهواء".

وتفاءل جولدشتاين بأن فيلم "Minecraft" سيُغيّر مسار شباك التذاكر. وقد بدأت أحوال السوق تتغير بالفعل. قبل نهاية هذا الأسبوع، كانت إيرادات شباك التذاكر أقل بنحو 11% عن العام الماضي و40% عن عام 2019، وفقًا لشركة كومسكور. أما الآن، فقد تقلص الفارق إلى 5.3% عن عام 2024، و35% عن عام 2019.

خلال أحداث الفيلم، ينطلق التنين الشرير (إيندر) في طريقه لتدمير كل شيء، فيدفع الأمر فتاة صغيرة وفريقها من المغامرين للتعاون معًا في سبيل إنقاذ العالم من الدمار المحتمل.

أما النجم مايكل بي. جوردان والمخرج رايان كوجلر، اللذان حققا نجاحا كبيرا في سلسلة أفلام "Black Panther"، تمكنا من تكرار نجاحهما في شباك التذاكر مجددًا. حقق فيلم الرعب الجديد "Sinners" إيرادات بلغت 4.7 مليون دولار في العروض الأولية ليوم الخميس حتى الآن.

من المتوقع أن يحقق فيلم الإثارة والتشويق لمصاصي الدماء، المصنف للبالغين فقط، إيرادات تتراوح بين 45 و50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. بل إن بعض التوقعات تتجاوز 50 مليون دولار، حيث عرضت وارنر براذرز توقعات أقل تفاؤلًا تتراوح بين 35 و40 مليون دولار.

ومع إيرادات إضافية تتراوح بين 10 و15 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، من المتوقع أن يحقق فيلم "Sinners" إيرادات هائلة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

بعد فشل فيلم العصابات "فرسان ألتو" للمخرج روبرت دي نيرو، وفيلم الخيال العلمي "ميكي 17" للمخرج بونغ جون هو، حققت شركة وارنر براذرز نجاحًا باهرًا في دور العرض.

يُعد فيلم "Minecraft" أعلى الأفلام إيرادات هذا العام. حطم الفيلم الأرقام القياسية لأكبر افتتاحية لفيلم لعبة فيديو على الإطلاق (التي كان يحملها سابقًا فيلم "سوبر ماريو براذرز")، ومن المتوقع أن يكون أول فيلم ضخم يحقق مليار دولار في عام 2025.

بعد أن هيمن على شباك التذاكر خلال الأسبوعين الماضيين، يتطلع فيلم "ماينكرافت" إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين 40 مليون دولار و45 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة.

في فيلم "الخطاة"، يلعب جوردان دور سموكي وستاك، شقيقين توأم يعودان إلى مسقط رأسهما في الجنوب بعد الحرب العالمية الأولى ليكتشفا وجود مصاص دماء شرير يتربص بهما.

يضم طاقم التمثيل هايلي ستاينفيلد، وديلروي ليندو، وجاك أوكونيل، وونمي موساكو، وغيرهم. وقد ظهر جوردان حتى الآن في جميع أفلام كوغلر الخمسة، وهي "محطة فروتفيل" و"كريد" وفيلمي "النمر الأسود".

وتراجع فيلم "Snow White" من إنتاج ديزني إلى المركز الخامس في أسبوعه الرابع، محققا 530،944 دولار، ليصل إجمالي إيراداته إلى 11.8 مليون دولار. وافتتح فيلم الإثارة "Drop" من إنتاج يونيفرسال في المركز السادس بإيرادات بلغت 494،969 دولار، فيما جاء فيلم "The Chosen: The Last Supper" من إنتاج شركة ترافالغار ريليسينغ في المركز السابع بإيرادات بلغت 331،857 دولار، ليضاف إلى إجمالي إيراداته 552،658 دولار.

وجاء فيلم "Death of a Unicorn" في المركز التاسع بإيرادات بلغت 231،779 دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 1.3 مليون دولار. واستكمل فيلم "A Working Man" من إنتاج شركة وارنر براذرز قائمة العشرة الأوائل بإيرادات بلغت 168،506 دولار، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 2.2 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من عرضه.