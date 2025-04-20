حداد الوسط الفني .. فنانون رحلوا في 2025 ..سليمان عيد ليس الأول

بعد رحيل الفنان سليمان عيد خلال الأيام القليلة الماضية، والذي أسدل ستار الحداد الأسود على الوسط الفني، ما بين زملائه والجمهور في مصر والعالم العربي، والذي قدم رحله فنية حافلة بالأعمال بين أضلاع الفن الثلاث في السينما والمسرح والتليفزيون.

وخلال تلك الرحلة الفنية، سار بالتوازي رحلة أخلاقية على المستوى الإنساني، كانت سبباً رئيسياً في عشق الجميع له، وكان له الكثير من صداقات العمر داخل الوسط الفني، وأجمع على حبه الجمهور في كل بلدان العالم العربي.

ولم يكن الفنان سليمان عيد هو الراحل الأول من أبناء الوسط الفني لعام 2025، بل سبقه عدد من أهل الفن، ورحلوا بين معاناة المرض ومنهم من عاش عثرات الفن قبل الرحيل، وفريق عانى التهميش وقلة الأعمال الفنية، ومنهم من شارك في أعمال فنية حتى أيام قليلة قبيل الرحيل.

سليمان عيد.. "سجين أدوار الكوميديا رغم قدرات التراجيديا"

رحل عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية، الفنان سليمان عيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم توفى بعدها.

وخلال مسيرته الفنية، قدم الفنان سليمان عيد عددا كبيرا من الأعمال الفنية، والتي شارك من خلالها مع كبار نجوم الفن، واستطاع رغم أن بعض الأدوار كانت بمساحات صغيرة، إلا أنه ترك أثراً فنياً مع كل ظهور أمام الكاميرا، وترك بصمة لدى وجدان الجمهور المصري والعربي.

بداية الرحلة مع المسرح

بدأ الفنان سليمان عيد مسيرته الفنية مبكراً من خلال المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، وإستمر عشقه للفن، حتى شارك أثناء الدراسة في عدد من العروض المسرحية، حتي بدأ رحلته مع السينما، وكان ظهوره في فيلم الإرهاب والكباب في بداياته الفنية دور كبير في مسيرته الفنية، وساهم بشكل كبير في انتشاره الفني.

وقدم بعد ذلك عددا كبيرا من المشاركات الفنية والتي لاقى من خلالها نجاحاً كبيراً وأصبح أحد أهم كروت الجوكر الفني لكثير من الأعمال، بين السينما والمسرح والتليفزيون.

"سجين أدوار الكوميديا رغم قدرات التراجيديا"

رغم رحلة الفنان سليمان عيد الفنية، وأعماله التي كانت في أغلبها كوميديا بشكل صريح، إلا أنه كان يملك مقومات الفنان الشامل، وله دلالات واضحة على قدراته الفنية لأدوار التراجيديا والتنوع الفني، ولعل أبرز الأدوار دوره في فيلم "واحد من الناس"، ورغم صغر مساحة الدور، إلا أنه تمكن من تقديم قدرات فنية كبيرة، وخطى بأقدامه التراجيديا بكل قوة.

وجسد من خلال الدور شخصية عسكري، يدعي أنه ارتكب جريمة قتل، لينقذ نجل أحد رجال الأعمال الفاسدين، مقابل مبلغ من المال ليؤمن حياة عائلته في بلدته.

وقدم مشهد سجال فني مع الفنان كريم عبد العزيز، ضمن أحداث الفيلم، وهو يقنعه بأنه يدعي ارتكاب الجريمة، مقابل المال الذي سيؤمن مستقبل كل أفراد عائلته، وقدم المشهد الفنان سليمان عيد بأداء فني متفرد.

وعند سؤال الفنان سليمان عيد عن أدوار الكوميديا، علق أنه يحبها بكل تأكيد لأنها حققت له نجاحاً كبيراً مع الجمهور، ولكنه يتمنى أن يقدم التنوع الفني، وناشد المخرجين بأن يسندوا له أدوار التراجيديا لتمثل له تحديا فنيا، ويقدم كل الأدوار للجماهير.

أعماله الفنية

قدم الفنان سليمان عيد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية بين السينما والمسرح والتليفزيون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، وكان أبرزها فيلم "الإرهاب والكباب، عيون الصقر، بخيت وهديلة، النوم في العسل، ميدو مشاكل، عسكر في المعسكر، الباشا تلميذ، عيال حبيبة، ظرف صحي، جيران السعد، الليلة الكبيرة، سيكو سيكو، فار بسبع ترواح".

وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "أحلام مؤجلة، يا رجال العالم إتحدوا، يوميات زوج معاصر، راجل وست ستات، الحارة، كلبش، اللهم إني صائم، الواد سيد الشحات، الكبير أوي".

وعلى مستوى المسرح شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية أبرزها مسرحية "أنا عايزه مليونير، سبع صنايع، برلمان الستات، فارس بني خيبان، تفاحة يوسف، عفروتو، الزعيم، عربي منظره".

رحيل مفاجئ

ودع كل جمهور الفنان سليمان عيد في كل مكان في مصر والعالم العربي، وزملاء الوسط الفني، نجم كبير في عالم الفن المصري، بعد رحيل مفاجئ حيث تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورحل بعدها ليترك رحله فنية حافله بالأعمال.

آخر أعماله الفنية

شارك الفنان سليمان عيد في الموسم السينمائي الحالي بعملين، فيلم "فار بـ7 ترواح"، وفيلم "سيكو سيكو"، ليرحل عن عالمنا ويبقى بفنه وسط جمهوره حتى اللحظات الأخيرة.

إيناس النجار.. "حينما ابتسم لها الفن خطفها الموت"

رحلت الفنانة التونسية إيناس النجار، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ودخلت على إثرها في غيبوبة ومكثت طوال الفترة داخل المستشفى لتلقي العلاج.

ورغم مشوار الفنانة إيناس النجار الفني، وما بين مراحل الصعود والهبوط خلال رحلتها الفنية، إلا أنها تركت أثراً من خلال أدوار متنوعة قدمتها خلال مشوار حافل بالأعمال الناجحة.

ابتسم الفن ورفض الموت

بعد ابتعاد الفنانة إيناس النجار عن الساحة الفنية لسنوات، عادت للمشاركة في الموسم الرمضاني المنقضي ٢٠٢٥، من خلال مسلسل الحلانجي للفنان محمد رجب، لتبدأ في العودة الفنية بشكل تنافسي كبير من خلال الموسم الدرامي الأكثر تنافسية وأعلى نسب مشاهدات، وهو ما ظن البعض أنها العودة إلى تصدر الأعمال الفنية، وأن الفن ابتسم لها، ولكن الموت يرفض وكتبت النهاية وأسدل ستار المسيرة قبل عودة الانطلاق.

رحلة الفنانة إيناس النجار الفنية

قدمت الفنانة إيناس النجار عددا من الأعمال بين السينما والدراما، وأبرزها فيلم "فرقة بنات وبس، معالي الوزير، ميدو مشاكل، بحبك وأنا كمان، كيمو انتيمو، قشطة يابا، علي سبايسي، كركر"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل "العصيان، مارينا مارينا، العصيان الجزء الثاني، أولاد الشوارع، يتربى في عزو، العائد، ورق التوت".

المرض رفيق الرحلة

عانت الفنانة إيناس النجار خلال رحلتها مع الحياة، بعدد من الأزمات الصحية، وكانت تساهم في الكثير من المرات في ابتعادها عن المشوار الفني لفترات، ثم تعاود برحلة من التعافي المؤقت وتظهر من خلال بعض الأعمال الفنية، وجاءت المحنة المرضية الأخيرة، لتمكث في المستشفى لتلقي العلاج، وظلت في حالة فقدان الوعي لفترات طويلة، حتى رحلت عن عالمنا، وتركت بصمات فنية لكثير من الأعمال بين السينما والدراما.

إحسان الترك.. معاناة في رحلة الفن والحياة

رحل الفنان إحسان ترك بعد رحلة مليئة بالمعاناة داخل الوسط الفني، وأيضاً خلال رحلة الحياة حيث تعرض لأزمات صحية كبيرة، وضغوط مادية أكبر.

كانت معاناة الفنان إحسان ترك في سنواته الأخيرة كثيرة بشكل كبير، وبدأت بقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه، والتي جعلته خلال الفترات الأخيرة قبيل وفاته، يناشد في أكثر من مناسبة الصناع رغبته العودة لنشاطه الفني، وعرض الأدوار عليه، وصل به الحال أن كتب العديد من المنشورات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، ولكن دون جدوى.

وزادت الأمور بشكل أصعب بعد معاناته المادية، وكتب عددا من المرات عن عدم قدراته المعيشية، ومعاناته في سداد إيجار شقته، وسط متابعات من زملاء الوسط الفني.

وازداد الأمر صعوبة بعد أن عانى المرض خلال الفترة الأخيرة، قبل وفاته، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج حتى جاء ميعاده، ورحل في هدوء كما عاش بنفس الحالة.

أبرز أعماله الفنية

قدم إحسان الترك العديد من الأعمال الدرامية، والتي نجح من خلالها أن يقدم قدرات فنية نالت حب وتقدير جماهيره، وأبرز أعماله على مستوى الدراما مسلسل «العصيان»، و«يوميات السلكاوي»، و«الملك فاروق»، و«الباحثات عن الحرية»، و«وش إجرام»، و«حدائق الشيطان»، و«على نار هادية»، و«أولاد الشوارع»، و«أسمهان»، و«الإمام المراغي»، و«يتربى في عزو»، و«قضية نسب»، و«قلب ميت»، و«في إيد أمينة»، و«سوق الخضار".

ومن الأعمال السينمائية أفلام «العمة نور» و«تيتو» و«طباخ الريس» و«معالي الوزير» و«الشبح» و«سحر العيون» و«بركان الغضب» و«مرجان أحمد مرجان».

فكري صادق.. "أدوار فنية كثيرة وتجاهل أكثر"

رحل مع مطلع العام الجاري، الفنان فكري صادق، والذي قدم الكثير من الأدوار الفنية خلال مسيرته الفنية، وكان دور الضابط هو الأشهر في مسيرته، وشارك كبار النجوم في رحله فنية حافلة بالأعمال.

مشاركات في أعمال خالدة

شارك الفنان فكري صادق في العديد من الأعمال الفنية المهمة، بين السينما والدراما، وشارك عمالقة الفن خلال مشواره الفني، ولعل أهم الأدوار التي قدمها في الأعمال الخالدة في ذاكرة الدراما مسلسل "ليالي الحلمية، ذئاب الجبل، أنا وأنت وبابا في المشمش، السيرة الهلالية، سلسال الدم"، وعلى مستوى السينما شارك في افلام "سلام يا صاحبي، النمر والانثى، المولد، مسجل خطر".

شارك الكبار في المسيرة الفنية

شارك الفنان فكري صادق نجوم الصف الأول سينمائياً ودرامياً خلال مشواره الفني، وأبرز الأسماء الزعيم عادل إمام، وقدم معه أكثر من فيلم سينمائي، والفنان يحيى الفخراني والفنان صلاح السعدني، والفنان حمدي غيث والفنان عبدالله غيث، وغيرهم الكثير من الأسماء.

أبرز أعماله الفنية

خلال سنوات طويلة من العطاء الفني، قدم الفنان فكري صادق عددا كبيرا من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "محاكمة الليالي، ناس من زمن فات، يا رجال العالم اتحدوا، يا فرحة ما تمت، الرجل الآخر، عطشان يا صبايا، أحلام وردية"، وعلى مستوى السينما قدم أفلام "خيال العاشق، الرجل الشرس، المعلمة والأستاذ، رجل في دوامة، زيارة السيد الرئيس، ١٣١ أشغال".