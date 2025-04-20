لفسحة شم النسيم.. تعرف على أفضل الحدائق والمتنزهات في المنيا

تستعد الأسر المصرية للاحتفال بعيد شم النسيم، غدًا الاثنين وذلك من خلال الخروج للمتنزهات والحدائق لقضاء أوقات سعيدة برفقة أبنائهم ومعهم الأطعمة الشهيرة فى هذة المناسبة ومنها الرنجة والفسيخ والبض الملون والبصل الأخضر.

كورنيش النيل والرحلات النيلية أشهر المتنزهات بالمنيا

وأعلنت محافظة المنيا، جاهزية الحدائق والمتنزهات لإستقبال المواطنين في احتفالات عيد شم النسيم غدًا، أشهرها كورنيش بمدينة المنيا والذى يمتد علي نهر النيل، بطول سبعة كيلومترات، وبعرض يتجاوز ال50 مترا، ويعد من أكبر المتنزهات المفتوحة بالمجان في المحافظة، ويعد ملتقى ومتنفس أبناء المحافظة،ويشهد إقبالًا كبيرًا من الأسر الراغبة في الاستمتاع بالنيل، والتنزه عبر المراكب واللنشات النيلية بالإضافة إلي مقرات الأندية ومراكز الشباب، داخل تسع مراكز بالمنيا.

الحديقة الدولية أجمل حدائق المنيا

وتضم محافظة المنيا، عددًا من الحدائق والمتنزهات منها الحديقة الدولية، شرق النيل بمدينة المنيا، وتعتبر من اجمل الحدائق التى تتميز بمساحات خضراء، ومنطقة ملاهي للأطفال، وتذكرة الدخول فيها بسعر رمزى، وتشهد توافدا كبيرا من أهالي القرى والمراكز المختلفة.

حديقة 25 يناير وحديقة الأزهر بأبوقرقاص تشهد إقبالا كثيفا

كما تعد حديقة 25 يناير بمدينة المنيا، وحديقة الأزهر بأبوقرقاص من اكثر الحدائق التى تشهد اقبالا من المواطنين كما يحرص المواطنون علي التوافد لحديقة نادي المنيا الرياضي، ونادي أعضاء هيئة التدريس ونادى ناصر بأبوقرقاص وحدائق اخرى بمدينة المنيا الجديدة.

شارع مصر نزهة متكاملة بالوجبات والمشروبات

كما توجد منطقة "شارع مصر" شمال كورنيش النيل، وهي حديقة تضم العديد من أكشاك بيع المشروبات والوجبات السريعة، وتمتاز بوجودها بجوار النيل والكورنيش، وأيضًا تعد من المناطق المميزة للتنزه.

أهم المناطق الأثرية للتنزة فى شم النسيم

أما عشاق المناطق الأثرية، يمكنهم الذهاب إلى منطقة تل العمارنة التى تعد مزارًا سياحيًا للعديد من الأسر التي لا تفضل المناطق المفتوحة مثل الكورنيش، وتتجه لمشاهدة الآثار من خلال الرحلات المجمعة والتي يشاهدون خلالها المعابد والجبانات الفرعونية، وكذلك سراديب تونا الجبل.

وايضا يعد متحف ملوي يُعد من المزارات التي يقصدها الكثير من المواطن في المناسبات المختلفة، ويمتاز بضمه 950 قطعة أثرية مميزة، ودائما ما يتم فتحه بالمجان في المناسبات المختلفة، أو بتذاكر رمزية.

مدينة المنيا الجديدة قبلة المواطنين فى شم النسيم

كما يمكن للمواطنين الذهاب إلى مدينة المنيا الجديدة التي تضم العديد من الحدائق والمولات، وكذلك مجمعاً للسينما، ومجمعًا كبيرًا للمطاعم والكافيهات، ويشهد توافد الأهالي بصحبة عائلاتهم لقضاء وقت مميز.