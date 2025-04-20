وزير البترول يتفقد مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط، يرافقه قيادات الوزارة والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إلى جانب مسؤولي شركتي شل وبتروناس العالميتين شركاء المجمع.

مجمع إدكو يعد أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية لقطاع البترول والغاز في مصر

وأكد الوزير خلال الجولة، أن مجمع إدكو يعد أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية لقطاع البترول والغاز في مصر، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول واستقبال الطاقة.

وأوضح، أن المجمع يمثل أحد النماذج الناجحة لتعظيم القيمة المضافة من الأصول والبنية التحتية، وذلك وفق المحور الثاني لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها لمصر وشركائها.

شركاء الاستثمار في قطاع البترول

وأشار المهندس كريم بدوي، إلى استمرار التعاون مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج، من خلال تسريع تنفيذ خطط تنمية الحقول وعمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.

ووجه الوزير الشكر إلى شركاء مجمع إدكو شركتي شل وبتروناس، على التزامهما المستمر في مصر، كما توجه بالشكر لفريق عمل الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG) القائمة على إدارة وتشغيل المجمع.

إضافة تسهيلات إعادة التغيير

وخلال الجولة، قدم المهندس محمد البهنسي رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال وفريق عمل الشركة، عرضا تقديميا حول إمكانيات المجمع وبنيته التحتية المتطورة، التي تخدم استراتيجية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لاستقبال وتداول وتجارة الطاقة، لافتا الي أنه جار دراسة اضافة تسهيلات إعادة التغييز لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال وتحويلها للغاز الطبيعي في صورته الأصلية وضخه في الشبكة القومية بالبلاد بما يضيف قيمة كبيرة للمجمع الذي يدار كشراكة ناجحة بين قطاع البترول المصري وكبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها شل العالمية، بتروناس الماليزية، إلي جانب توتال إنرجيز الفرنسية.

وقد شارك في الجولة المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس "، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، واللواء مجدي عباس وكيل الوزارة للأمن، والسيدة داليا الجابري نائب رئيس شركة شل ورئيس شركة شل مصر، والمهندس هاني عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر، والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات، والمهندس عبدالناصر خفاجي نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول، والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات وقيادات وفريق عمل الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG.