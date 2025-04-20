حصاد قطاع الفنون التشكيلية احتفاءً باليوم العالمي للفن

في إطار احتفالات قطاع الفنون التشكيلية باليوم العالمي للفن والذي اختارت منظمة اليونسكو يوم ميلاد الفنان العالمي “ليوناردو دافنشي” 15 أبريل؛ ليكون اليوم العالمي للفن؛ إيمانًا بأن الفن وسيلة فعّالة في تعزيز الروابط الإنسانية ما بين الشعوب، وأداة لنشر الوعي بالفنون الجميلة، وتعزيز الفن في حياتنا اليومية لتنمية مهارات الإبداع والتفكير التحليلي، أقام القطاع عدداً من الفعاليات احتفاءً بهذه المناسبة نستعرض منها.

ترينالي مصر

انطلاق فعاليات الدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية بقصر الفنون والتي افتتحها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة برفقة عدد من السفراء ولفيف من الفنانين، وهي الدورة التي تعود بهذا الحدث الدولي لأجندة الفعاليات الفنية الدولية بعد غياب 19 عاماً، وشارك بها 232 فناناً من 35 دولة.

اليوم العالمي للفن

كما وجه الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع بفتح جميع المتاحف التابعة مجاناً أمام الجمهور، هذا فضلاً عن إقامة العديد من الورش الفنية بهذه المناسبة تحت اشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، حيث أقام متحف محمد محمود خليل ورشة حكي عن حياة الفنان ليوناردو دافينشي وورشة فنية بعنوان "التأثيرية في مقتنيات محمود خليل وحرمه"، تضمنت الورشة عدة زيارات مجانية للجمهور من المشاركين تلتها ورشة رسم البورتريه واللاند سكيب في حديقة المتحف.

ورش فنية

وأقام متحف ومركز راتب صديق مجموعة من الفعاليات الفنية التي استهدفت جميع الأعمار من محيطه الجغرافي بحي المنيب بالجيزة، تضمنت زيارات مجانية للجمهور من المشاركين وورشة التشكيل بالخزف وورشة رسم وتصميم الأزياء وورشة رسم للطبيعة الصامتة وورشة حكي عن اليوم العالمي للفن ودور الفنان راتب صديق في اكتشاف العديد من الفنانين الذي أصبحوا من كبار فناني الحركة التشكيلية في مصر.



كما أقام القطاع بالتعاون مع جمعية المصورين العرب بمركز سينما الحضارة ندوة فنية بعنوان "فنون التصوير البانورامي" للفنان كريم الدغيدي.