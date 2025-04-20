المطران أفرام معلولي يتقبل وفدًا من محافظة حلب بمناسبة عيد الفصح المجيد

استقبل المطران أفرام معلولي الجزيل الاحترام، متروبوليت حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس، وفدًا رسميًا من محافظة حلب بمناسبة عيد الفصح المجيد.

شخصيات رسمية مشاركة

ضم الوفد كلًا من السيد عزام غريب، محافظ حلب، والعميد أحمد لطوف، قائد شرطة حلب، والسيد محمد سنكري، ممثلًا عن إدارة الشؤون السياسية، إلى جانب عدد من المرافقين.



رسائل محبة وتهنئة بالعيد

نقل الزوار تهانيهم القلبية للمطران ولأبناء الطائفة الأرثوذكسية، مؤكدين على روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

ترحيب وتقدير من المطرانية

بدوره، عبّر المطران معلولي عن شكره العميق لهذه اللفتة الكريمة، مشددًا على أهمية التلاقي بين مختلف مكونات المجتمع السوري وتعزيز قيم المحبة والسلام.