جمال الطيب رئيسًا لشعبة الاستيراد والتصدير بالإسماعيلية و”العمدة نصار” سكرتيرًا عامًا بالإجماع

عُقد اليوم اجتماع موسع لشعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة الحاج جلال أبو الطاهر، وبحضور النائب أسامة العدوي، وعدد من أعضاء الشعبة، لمناقشة تشكيل هيئة المكتب وبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأسفر الاجتماع عن فوز جمال الطيب برئاسة الشعبة، واختيار إبراهيم بشاري، رئيس شركة البشاري للصناعات الغذائية، نائبًا أول، والمهندس محمد عبد الرحيم نائبًا ثانيًا.

بتصويت بالإجماع.. “العمدة نصار” سكرتيرًا عامًا

خلال الاجتماع، تم فتح باب التصويت لاختيار سكرتير عام الشعبة، وجاءت النتيجة بإجماع الأصوات لصالح المحاسب نصار حسن إبراهيم، الشهير بـ”العمدة نصار”، ليتولى مهام السكرتير العام.

وشهدت الجلسة أجواءً من التعاون والتوافق، وأشاد المشاركون بخبرة “العمدة نصار” ومكانته بين مجتمع رجال الأعمال، مؤكدين أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في الأوساط التجارية



خطط الشعبة للفترة المقبلة

أكد الحاج جلال الطاهر، نائب أول رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن مجلس إدارة الشعبة سيعمل على طرح حلول عملية للمشكلات التي تواجه المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين، من خلال التواصل المباشر مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشار النائب أسامة العدوي إلى أن مجلس إدارة الغرفة يضع على رأس أولوياته تفعيل الشعب التجارية النوعية المنتسبة للغرفة، والتفاعل مع قضايا التجار والمصنعين ومؤدي الخدمات، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.