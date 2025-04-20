التنسيقية تناقش خطة تفعيل بروتوكول جامعة بنها لتعزيز الوعي عند الشباب

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع مع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، لمناقشة خطة عمل تفعيل بروتوكول التعاون بين التنسيقية والجامعة، والذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب في العمل العام، وتنمية ورفع الوعي بقضايا الأمن القومي، وتوفير مساحات للحوار والتفاعل بين الشباب في كافة القضايا ذات الشأن العام.

تضمنت الخطة مجموعة من الفعاليات والبرامج التدريبية والأنشطة التي تهدف إلى دعم وتنمية قدرات الشباب.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائب عمرو درويش، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب، وأحمد عبد العزيز، والدكتور محمد السيد سالم، عضوا التنسيقية.

