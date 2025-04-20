بسبب فسخ خطبة.. تفاصيل حرق كلب بنها حيا

شهدت منطقة الشدية بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية حادثا مأساويا، حيث أصيبت فتاة وتم قتل كلب بطريقة بشعة بعدما قام شخص بضربه بشومة و طعنة بسنجة و إشعال النيران فيه إثر مشاجرة بين طرفين.



روايات شهود الواقعة

والتقت "البوابة نيوز"، أحد شهود الواقعة حيث قال إن هناك خلافات قديمة بين طرف اول شخص يدعى "سنقر" وطرف ثانى يدعى "سعيد" وشهرته سعيد أنبوبة.

واضاف أن الطرف الأول تقدم لخطبة ابنة الطرف الثانى ولكن بعد فترة تم فسخ الخطبة، ونشبت الخلافات بعد ذلك.

واوضح الشاهد، أن يوم الواقعة تجددت الخلافات حيث قام الطرف الثانى بإحضار سنجة وشومه و انبوبة و بنزين، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، فاشتبكت ابنة الطرف الثانى مع الطرف الأول وامسكته من ملابسه فحاول ابعادها لكنها اصرت على الاشتباك معه، فقام بضربها أعلى رأسها فأصيبت بجرح.

انتقام

واشار الشاهد، إلى أن الطرف الثانى حينما شاهد الكلب الخاص بالطرف الأول قام بضربه بشومه أعلى رأسه وطعنة بسنجة و سكب عليه البنزين و اشعل النيران بجسده انتقاماً من مالكه.

بداية الواقعة

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى أمس الجمعة تضمن مشاجرة بين طرفين واستخدام الكلاب واسطوانات البوتاجاز في المشاجرة ووجود مصابين.

تحريات رجال المباحث

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، أن المشاجرة وقعت بين طرفين بينهما خلافات سابقة تعود إلى شهر رمضان الماضي، بمنطقة الشدية دائرة القسم، وتجددت الخلافات أمس الجمعة، حيث قام أحد الأطراف بإحضار سلاح أبيض "سنجة" وأنبوبة بوتاجاز، فيما أحضر الطرف الثاني كلبين "جيرمن" بقصد ترويع الطرف الأول.

تفاصيل الواقعة

ودلت التحريات قيام أحد أفراد الطرف الأول بطعن ربة منزل من الطرف الثاني، ثم لاحق أحد الكلاب وطعنه، ثم قام بإحضار كمية من المواد سريعة الاشتعال وأشعل النيران في الكلب وهو يصارع الموت.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وعددهم 8 أشخاص من طرفي المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق