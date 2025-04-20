اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس السيسي يوجه بسياسات ضريبة موحدة لتعزيز مناخ الاستثمار

الأحد 20/أبريل/2025 - 08:30 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأثنين 21 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي يوجه بسياسات ضريبة موحدة لتعزيز مناخ الاستثمار

شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحورى الرئيسى فى دفع عجلة الاقتصاد

جوتيريش يحذر من تداعيات الضربات الأمريكية فى اليمن على المدنيين

نتنياهو يكرر تهديداته: قادرون على إعادة الرهائن دون الرضوخ لإملاءات حماس

زيلينسكى يتهم روسيا بخرق هدنة عيد الفصح.. واستمرار الهجمات على الجبهات

لا يوجد ملك فى أمريكا.. الاحتجاجات تشتعل فى المدن الأمريكية رفضًا لسياسات ترامب.. وخوفًا على الديمقراطية

الجولة الثالثة تعود لعُمان.. تقدم بالمحادثات النووية بين واشنطن وطهران