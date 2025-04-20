نيابة عن عبد الرحيم علي.. وفد من "البوابة نيوز" يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أحمد حلمي عزب

حضر وفد من إدارة تحرير وصحفيي مؤسسة “البوابة نيوز” إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، لتأدية واجب عزاء اللواء أحمد حلمي عزب، نيابة عن الدكتور عبد الرحيم علي؛ رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع البوابة نيوز.

وفد من البوابة نيوز لحضور عزاء اللواء أحمد حلمي عزب

وضم وفد البوابة نيوز، خالد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، والإعلامية شاهندة عبدالرحيم نائب رئيس تحرير البوابة نيوز، والمذيعة بقناة إكسترا نيوز، ونصر عبده مدير عام التحرير، وكمال فؤاد مدير التحرير، ويحيي الدياسطي، المستشار القانوني لمؤسسة البوابة نيوز، وطارق علي مدير مكتب الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي.

وتوافد شخصيات عامة وسياسيين وقيادات أمنية لحضور عزاء اللواء أحمد حلمي عزب

توافد عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة والقيادات الأمنية لحضور عزاء اللواء أحمد حلمي عزب مساعد وزير الداخلية الأسبق بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس

وتوفى إلى رحمة الله اللواء أحمد حلمي عزب، يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة حافلة بالخدمة الأمنية في وزارة الداخلية.



وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق



ويُعد اللواء أحمد حلمي عزب من أبرز القيادات الأمنية الذين تولوا مناصب رفيعة داخل الوزارة، حيث لعب أدوارًا مهمة في عدد من الملفات الأمنية الحساسة، وساهم في تعزيز الاستقرار والأمن خلال فترات صعبة من تاريخ الدولة المصرية.

وعمل اللواء الراحل على مواجهة تحديات أمنية كبيرة أثناء فترة خدمته، من بينها أحداث شهدتها البلاد في فترات سياسية صعبة، وكان له دور بارز في دعم جهود حفظ الأمن والنظام.



وتلقي تلاميذه خبر وفاته ببالغ الحزن، مع الإشادة بمسيرته الطويلة وسجله الحافل بالإنجازات والمهام التي أداها بإخلاص طوال سنوات عمله بوزارة الداخلية.