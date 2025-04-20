بوروسيا دورتموند يتفوق على مونشنجلادباخ في مواجهة مثيرة بالبوندسليجا

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني "البوندسليجا".

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بقوة من جانب بوروسيا مونشنجلادباخ الذي سيطر على مجريات اللعب مبكرًا، وتمكن من افتتاح التسجيل عبر كو إيتاكورا الذي أحرز في الدقيقة 24، عادل دورتموند النتيجة، ونجح سيرو جيراسي في إحراز الهدف الاول في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من باسكال جروس.

قبل نهاية الشوط الأول، عزز فيليكس نميشا النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 44 بعد تمريرة من كريم أديمي.

وعزز دورتموند النتيجه لصالحه عن طريق دانيال سفينسون بهدف في الدقيقة 45+4، وانتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند 3-1.

في الشوط الثاني، تحسن أداء مونشنجلادباخ، وهدد مرمى دورتموند في أكثر من مناسبة، وتمكن كيفين ستوجر من تسجيل هدف تقليص الفارق الثاني في الدقيقة 56، مما زاد من إثارة المباراة في دقائقها الأخيرة. رغم محاولات مونشنجلادباخ للعودة، حافظ دورتموند على تقدمه حتى صافرة النهاية.